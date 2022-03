Bad Gyal: "Soy consciente de que exploto mi cuerpo pero no soporto que me digan qué hacer con él"

Lejos ha quedado cuando Bad Gyal lanzó de forma totalmente independiente una versión en catalán de Work de Rihanna, Pai, que hizo que todo el mundo empezase a hablar de ella en redes sociales.

Por aquel entonces, Alba Farelo —nombre real de la artista— trabajaba como teleoperadora pero tenía muy claro que algún día viviría de su gran pasión: la música.

Seis años después, Bad Gyal acaba de grabar su primer disco en Miami y tiene muy claro qué quiere contar y cómo lo quiere contar, independientemente de las críticas que pueda recibir y de los que intenten quitarle mérito a su talento.

De todo esto ha hablado en una entrevista para El País Semanal, donde ha asegurado que la mayoría de las críticas que recibe son acerca de su cuerpo. Alba ha reconocido que ha sido ella la que ha decidido explotar su cuerpo para su trabajo, con una imagen bastante llamativa y sensual, no le gusta que hablen sobre él: "Yo me he puesto en ese lugar y que la gente va a opinar, pero no soporto que me digan todo el rato qué tengo que hacer con él".

La artista asegura que la mayoría de estos comentarios critican que esté muy delgada, y que incluso le suelen decir que se opere el pecho. "Que si estoy muy delgada, que si necesito operarme las tetas. ¡Déjame en paz! Como si quiero engordar: te me vas a tragar con 10 kilos de más moviendo el culo en tu cara", ha lamentado, afirmando que en 2022 no deberíamos decirle a la gente lo que opinamos de su cuerpo.

Aunque muestra una gran seguridad en sí misma y afirma que no le afectan las críticas, no siempre ha sido así. En esta entrevista Alba ha reconocido que antes era mucho más insegura, y que encontró en el dancehall su arma de liberación: "Hace años, estaba en un momento en mi vida en el que no había nada que me motivara y me hiciera quererme a mí misma, y entonces encontré unos vídeos en YouTube de dancehall, un baile jamaicano muy lejano a mí, pero con el que me sentí inmediatamente identificada".

Beyonce o Fergie: las grandes referentes de Bad Gyal

Toda la estética de Bad Gyal está inspirada en los principios de los 2000: colores pastel, pedrería, estilismos que realzan la figura femenina... "Las divas de esa época eran de verdad, eran mucho más libres y explotaban su personalidad al máximo", ha explicado la entrevista, confesando que sus grandes referentes son Beyoncé o Fergie —o Britney Spears, a quién menciona en su tema Flow 2000 del que acaba de sacar un remix—, y ha puntualizado que no le gustan "las básicas".

Pero toda esta imagen sexualizada no tiene nada que ver con sus letras, con un claro mensaje empoderador. Siendo consciente de que utiliza la sexualidad como una "herramienta de empoderamiento", no deja que nadie ponga en duda su talento: "En la música urbana, por lo menos, tienes que estar preparada para defenderte, decir que no y demostrar todo todo el rato. Yo escribo mis propias canciones, pero siempre hay alguien dispuesto a decirme de qué hablar".