Beatriz Luengo canta una emocionante versión de 'Viviendo deprisa' con Alejandro Sanz

Beatriz Luengo tiene algo que celebrar. Este fin de semana vio cumplido uno de sus sueños al subirse al escenario con Alejandro Sanz, su ídolo de infancia y quien marcó su carrera como artista.

La actriz y cantante de 39 años se unió al concierto de Alejando Sanz en Murcia y, una vez en el escenario, le confesó por qué ha sido tan importante en su carrera.

"Me obsesioné durante toda mi vida con tener un autógrafo tuyo y cuando tenía 11 años mi madre me regaló este disco me encuentro que dice: 'Para Beatriz, no te rindas nunca, con cariño Alejandro Sanz'. Tu música y tú habéis sido mi inspiración durante toda mi carrera. Así que todo lo que tengo te lo debo a ti porque nunca me dejaste rendirme", le dijo al madrileño antes de unir sus voces.

Los dos cantantes cantaron una emocionante versión de Viviendo deprisa, que Luengo terminó con una improvisación: "Un día soñé cantarte Viviendo deprisa y aquí estoy, esta noche se improvisa. Lo que está escrito sale desde el interior. La foto impresa en mi cuarto junto a tu canción, hacen posible que hoy escriba desde lo más profundo. Gracias te doy, Alejandro, ante todo el mundo".

La versión de Viviendo deprisa, con chanteíto incluido, ya había sonado en el Instagram de Beatriz Luengo este mes de julio. La cantante publicó un vídeo el 7 de julio incluyendo la nueva letra en el comentario de la imagen.

"Yo nunca me cansé | Yo siempre fui feliz | Viajaron tus letras conmigo y tu voz desde Madrid | Y QUISE SER EL AIRE QUE ESCAPA EN TU RISA | Vivir por ti y hasta partirme la camisa | Un día soñé cantarte VIVIENDO DEPRISA | Y aquí estoy la que está noche te improvisa | Lo que está escrito sale desde mi interior | La foto impresa de mi cuarto | junto a tu canción | Hacen posible hoy escriba | desde lo profundo | Gracias te doy Alejandro | frente a todo el mundo | LO VES que fácil | Fue para mi haberte querido | Quiéreme tú pa no quedarme el CORAZON PARTIO ❤️‍🔥"

No es la primera vez que Alejandro Sanz y Beatriz Luengo unen sus voces. En 2018 la artista lanzó su primer disco con la canción Ojos de Mandela, en la que colabora con Alejandro Sanz. Su videoclip salió en julio de 2020.