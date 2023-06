Bebe Rexha cae al suelo tras ser golpeada en la cara por un móvil lanzado por un fan durante un concierto en Nueva York

El concierto que Bebe Rexha dio este domingo 18 de junio en The Rooftop at Pier 17 de Nueva York no tuvo un final feliz. Un fan de la cantante de 25 años quiso llamar su atención y le lanzó un móvil que le impactó en el centro de la frente llevándola al suelo.

Cuando la artista ya había terminado de actuar y estaba despidiéndose de sus seguidores, uno de ellos arrojó su teléfono hacia el escenario y le golpeó la cabeza. La cantante se desplomó con el impacto y tuvo que ser atendida por su equipo, que entró para socorrerla.

El momento del impacto se ve en los numerosos vídeos que los seguidores de Bebe Rexha han compartido en Twitter y que muestran distintas perspectivas del golpe.

Los servicios médicos tuvieron que intervenir. Según ha confirmado la madre de la cantante, Bebe Rexha recibió tres puntos de sutura ya que el golpe del móvil le produjo un corte en la cara.

Además de los vídeos en los que se ve el impacto del móvil, también hay vídeos de las ambulancias fuera del recinto, donde presumiblemente atendieron a la cantante.

Antes del concierto, Bebe Rexha publicó varios vídeos en Stories desde The Rooftop at Pier 17 de Nueva York, pero tras el incidente no ha hecho ningún comunicado.