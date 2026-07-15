Becky G, Greeicy y Elena Rose, teloneras en el 'Tropitour' de Karol G

Este 24 de julio comienza Viajando por el mundo Tropitour, la nueva gira de Karol G por todo el mundo. Y como no queda nada para comenzar con la aventura, la colombiana ha anunciado a las invitadas especiales en sus conciertos por todo Estados Unidos y Canadá.

Serán Karol G, Greeicy y Elena Rose quienes acompañarán a Karol G en las primeras fechas de su tour, probablemente con un show inicial para abrir apetito del concierto de La Bichota.

Becky G

"Nos vamos de gira con mi tropi-mamiii Karol G! 🧡✈️🌴 nos vemos pronto!", ha compartido Becky G ern su cuenta de Instagram, cuando se ha conocido que acompañará a la colombiana en su gira.

Sus fechas

Toronto — Jul 29 / 26

Washington DC — Ago 02 / 26

Los Angeles — Ago 15 / 26

San Francisco — Ago 21 / 26

San Francisco — Ago 22 / 26

Seattle — Ago 26 / 26

San Antonio — Sep 02 / 26

El Paso — Sep 05 / 26

El Paso — Sep 06 / 26

New York — Sep 18 / 26

Elena Rose

La venezolana se ha mostrado muy emocionada por la propuesta de participar en la gira de Karol G: "Estamos muy felices de llevar un pedacito de nuestro corazón a esta gran gira. Los amo guerreros!!!! Nos vemos muy pronto!!"

Sus fechas

Chicago — Julio 24/26

Chicago — Julio 25/26

Las Vegas — Aug 07/26

Los Ángeles — Aug 14/26

Boston — Sep 12/26

New York — Sep 17/26

Atlanta — Sep 24/26

Miami — Oct 02/26

Tampa — Oct 09/26

Dallas — Oct 15/26

Greeicy

"Cuando recibí esta invitación, me sentí profundamente agradecida. Caro, será un verdadero honor acompañarte. G R A C I A S por esta invitación y por compartir todo lo que has construido con nosotras! 🔥🫂 Ya casi nos vemos en el TROPITOUR", ha expresado la artista por Instagram.

Sus fechas