Becky G, Greeicy y Elena Rose, teloneras en el 'Tropitour' de Karol G
Karol G inicia este verano su gira Viajando por el mundo Tropitour, y lo hará rodeada de grandes amigas y artistas en sus conciertos por Estados Unidos y Canadá.
Karol G presenta el 'Chellita Sunrise', el cóctel oficial del 'Viajando Por El Mundo Tropitour'
Este 24 de julio comienza Viajando por el mundo Tropitour, la nueva gira de Karol G por todo el mundo. Y como no queda nada para comenzar con la aventura, la colombiana ha anunciado a las invitadas especiales en sus conciertos por todo Estados Unidos y Canadá.
Serán Karol G, Greeicy y Elena Rose quienes acompañarán a Karol G en las primeras fechas de su tour, probablemente con un show inicial para abrir apetito del concierto de La Bichota.
Becky G
"Nos vamos de gira con mi tropi-mamiii Karol G! 🧡✈️🌴 nos vemos pronto!", ha compartido Becky G ern su cuenta de Instagram, cuando se ha conocido que acompañará a la colombiana en su gira.
Sus fechas
- Toronto — Jul 29 / 26
- Washington DC — Ago 02 / 26
- Los Angeles — Ago 15 / 26
- San Francisco — Ago 21 / 26
- San Francisco — Ago 22 / 26
- Seattle — Ago 26 / 26
- San Antonio — Sep 02 / 26
- El Paso — Sep 05 / 26
- El Paso — Sep 06 / 26
- New York — Sep 18 / 26
Elena Rose
La venezolana se ha mostrado muy emocionada por la propuesta de participar en la gira de Karol G: "Estamos muy felices de llevar un pedacito de nuestro corazón a esta gran gira. Los amo guerreros!!!! Nos vemos muy pronto!!"
Sus fechas
- Chicago — Julio 24/26
- Chicago — Julio 25/26
- Las Vegas — Aug 07/26
- Los Ángeles — Aug 14/26
- Boston — Sep 12/26
- New York — Sep 17/26
- Atlanta — Sep 24/26
- Miami — Oct 02/26
- Tampa — Oct 09/26
- Dallas — Oct 15/26
Greeicy
"Cuando recibí esta invitación, me sentí profundamente agradecida. Caro, será un verdadero honor acompañarte. G R A C I A S por esta invitación y por compartir todo lo que has construido con nosotras! 🔥🫂 Ya casi nos vemos en el TROPITOUR", ha expresado la artista por Instagram.
Sus fechas
- Los Ángeles — Ago 16/26
- Houston — Sep 27/26
- Miami — Oct 03/26