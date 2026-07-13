Karol G presenta el 'Chellita Sunrise', el cóctel oficial del 'Viajando Por El Mundo Tropitour'

Un año después del lanzamiento de Tropicoqueta, Karol G está a punto de comenzar el TropiTour con el que recorrerá Norteamérica, Latinoamérica y Europa en el próximo año. A escasos días de su primer concierto en Chicago, la colombiana ha compartido con sus fans cuál será el coctel oficial de la gira Viajando Por el Mundo. Se trata del Chellita Sunrise, una bebida creada por la propia artista con su marca de tequila 200 Copas y que estará disponible en las zonas VIP de los conciertos, para poder vivir la experiencia del TropiTour con todos los sentidos.

Aunque, con la intención de que todos los fans puedan disfrutar al máximo de la experiencia, Karol G ha compartido la receta del Chellita Sunrise en sus redes sociales. "Este no es cualquier cóctel. Este es el cóctel que va a acompañar las mejores experiencias que estamos por vivir juntos", afirma la artista.

Junto al cóctel, Karol G también ha lanzado el Chellita Challenge, una oportunidad para que los fans consigan entradas VIP para la gira. Para poder acceder al sorteo, los seguidores de la colombiana deberán publicar un vídeo en redes sociales recreando el cóctel y dedicándoselo a alguien especial.

'Tropitour' en España

Tras recorrerse Estados Unidos y Latinoamérica, Karol G aterrizará en nuestro país con el Viajando Por El Mundo Tropitour en junio de 2027. La artista dará un total de nueve conciertos en España. Actuará el 3 y el 4 de junio en el Estadi Olimpic de Barcelona, el 11, 12 y 13 en La Cartuja de Sevilla y el 24, 25, 26 y 27 en el Metropolitano de Madrid. Tras un año en la carretera, la colombiana terminará la gira en Italia el 24 de julio de 2027.