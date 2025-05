Belén Aguilera marca su nueva identidad musical con 'Laberinto', primer single de 'Anela'

Belén Aguilera está ya preparando a sus fans para lo que podremos escuchar en Anela. Y es que la artista vuelve a los lanzamientos musicales con Laberinto, su nueva canción que llega tras 10 meses sin compartirnos música nueva.

Este primer single de su nuevo proyecto nos adelanta la nueva identidad musical de la artista que, sin perder su esencia, juega con los giros sonoros entre la música electrónica, el pop más clásico y el melódico.

Con ese aura de melancolía que caracteriza a la artista y rodeada de velas en un escenario, la catalana abraza la apatía que se siente tras el dolor profundo a ritmo de synth pop con tintes de pop más tradicional al que acostumbra su música.

La música envolvente y el piano como elemento son protagonistas de Laberinto. El simbolismo tiene un gran papel en la canción, pero parece que estará presente en todo el álbum.

Belén Aguilera explora también la esencia del pop de los 90, dejándose llevar por un proceso creativo directo desde lo más profundo de su faceta artística y también de su lado más humano.

Así es la letra de Laberinto

Se cayó

La máscara, el fantasma se me apareció

Y vi su rostro amargo y no me sorprendió

El mundo es peligroso pero más soy yo

No fui yo

Quien escogió el camino, fue él quién me eligió

Y acepto mi destino porque soy peor

El mundo es peligroso pero más soy yo

Ya estoy tan lastimada que ya no siento dolor

En el laberinto

Sola con mi instinto

Aquí no hay salida

Por eso me blindo

Las paredes cambian

Hay mil espejismos

Todos nos perdemos

En el laberinto

Me trague el venеno que mordí de la manzana

A mí que más mе da si nunca había sido sana

Me echaron las cartas y me dijo una gitana

Que ellos quieren mi alma comprada

Pero no no no, no está en venta

Ni el diablo pudo pagarla

Porque el arte ha sido mi dueña

Y los ángeles que quién lo cantan

Ya estoy tan lastimada que ya no siento dolor

En el laberinto

Sola con mi instinto

Aquí no hay salida

Por eso me blindo

Las paredes cambian

Hay mil espejismos

Todos nos perdemos

En el laberinto

"Canta…

Canta para mí..."

(coros)

Ya estoy tan lastimada que ya no siento dolor