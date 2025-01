Belén Aguilera habla de su nuevo disco: "Es una ruptura con lo anterior por completo"

A Belén Aguilera le esperan nuevo retos musicales este 2025. La cantante terminó por todo lo alto con una aparición estelar en el Gran Bellodrama de Ana Mena en el Wizink Center (actual Movistar Arena) el 22 de diciembre, y este año su carrera va a dar un pasito más.

De hecho, la catalana se estrena en solitario en el Movistar Arena con un concierto el 12 de octubre, pero hasta entonces está preparando su nuevo álbum, del que no se conoce fecha de lanzamiento pero todo apunta a que verá la luz este año.

Así lo ha explicado en el evento HIGHTALKS. "Estoy trabajando en un nuevo disco, que espero que salga dentro de poco". Aunque ha tenido "un tiempo de parón" por ciertos motivos, se encuentra muy contenta con su nuevo álbum.

"Me hace mucha ilusión todo lo que me trae este año 2025", ha expresado la cantante de Galgo. Asimismo, ha adelantado lo que será su nuevo álbum: "Es un cambio muy grande respecto a todo lo anterior. Siempre siento que cuando hay un proyecto nuevo siempre es distinto con lo anterior que he hecho y esto es como una ruptura por completo".