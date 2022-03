Beyoncé inaugura los Oscar por todo lo alto interpretando 'Be Alive'

Beyoncé ha puesto el listón muy alto para las actuaciones de la 94ª ceremonia de los premios Oscar. La artista ha sido la encargada de inaugurar la gala con interpretando Be Alive, canción para la película King Richard por la que está nominada a Mejor canción original.

Con un set situado en el exterior del teatro Dolby de Los Ángeles, Beyoncé ha aparecido rodeada por sus bailarinas y los músicos con un total look en verde limón, a juego con las paredes y el suelo de la localización.

Además de esta actuación, durante la noche podremos disfrutar de los espectáculos de Reba McEntire con Somehow You Do, de Four Good Days, Sebastián Yatra con el tema Dos oruguitas, de la película de animación Encanto; y de Billie Eilish y Finneas, que interpretarán No Time To Die, el tema principal de la última película de James Bond.

Además, Luis Fonsi y Becky G se unirán a los cinco miembros del elenco de Encanto —Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero— para interpretar No hablamos de Bruno.