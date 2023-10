Beyoncé planea su película sobre el 'Renaissance Tour' para los cines

Beyoncé podría marcarse un Taylor Swifty sacar su propia película documental de su gira mundial.

La revista Variety ha informado que el equipo de la cantante estaría en conversaciones avanzadas con AMC Theatres para distribuir directamente la película en esta cadena de cines.

Los insiders estiman que la película se estrenará el próximo 1 de diciembre en cines y se espera una recaudación de 560 millones de dólares con la venta de entradas.

Se trata de uno de los tour más masivos de la diva pop, que comenzó el 10 de mayo de 2023 en Estocolomo (Suecia) y termina este domingo 1 de octubre en Kansas City, Estados Unidos: 46 fechas para las que ha recaudado más de 461 millones de dólares y se h convertido en la gira más exitosa de la historia, superando a Madonna.

En esta gira, Beyoncé ha lucido numerosos y espectaculares outfits, ha desafiado la gravedad con su performance, ha bailado coreografías imposibles y durante sus shows la ha acompañado su hija Blue Ivy como parte del cuerpo de baile

Además de cantar temas de su disco homónimo como Cuff It, Heated o Break My Soul, la artista tampoco se ha olvidado de otros icónicos temas de su discografía como Crazy in Love, Love on top, Run The World o Say My Name, uno de los éxitos de las Destiny's Child.

Los fans están deseando poder revivir la experiencia en la gran pantalla.