Bizarrap publica su sesión #50 con el rapero argentino Duki: escucha cómo suena

Bizarrap está de vuelta. Cuatro meses después de lanzar su exitosa sesión con Quevedo (la número #52), el productor argentino ha lanzado este jueves la esperada sesión #50 con el rapero Duki.

La espera no ha sido corta pero ha merecido la pena, no hay más que escuchar la sesión para comprobarlo.

La sesión #50 de Bizarrap da buena cuenta de la sintonía de los dos artistas, que ya han trabajado en varias ocasiones antes. En 2021 colaboraron en el tema Malbec y también lo han hecho en la canción Ya me fui con Nicki Nicole.

Posible segunda parte

Bizarrap y Duki han hecho una sesión de casi cuatro minutos que hay que trae sorpresa final.

Si llegas al minuto 3'50'' encontrarás el secreto de la sesión de Bizarrap y Duki: habrá segunda parte.

Final de la sesión #50 de Bizarrap // YouTube

Una sesión que se ha hecho de rogar

Lo cierto es que la sesión de Bizarrap y Duki lleva tiempo gestándose. Los dos artistas prometieron que la sacarían en la previa de la Copa América de julio de 2021. "Si Argentina gana la Copa América hacemos la Bizarrap Session con Biza. Corta. Corta", prometió Duki el 10 de julio del 2021. Argentina ganó y 16 meses después ha llegado la nueva colaboración.

"Es como una presión, lo fui posponiendo y las sessions cada vez son más grandes. A mí me mete presión, no lo voy a negar", contó Duki en una entrevista en octubre de 2022 en Molusco TV, donde contó también sus dudas sobre cómo plantear esta colaboración.

"¿Qué hago? ¿Rapeo que es lo que me gusta hacer a mí o hago más una canción? ¿Lo llevo hacia un lado más electrónico o de reguetón? ¿Qué hago? ¿Por dónde vamos?", contó el rapero, que reveló también que ya había grabado tres canciones para una futura sesión pero no habían salido. "Son muy buenas las tres pero sentimos que no son para una session", reconoció.

Duki confesó que la presión viene por el nivel de las expectativas de sus seguidores. "La de Quevedo es una locura, pero yo no puedo cumplir con las expectativas de dos millones de personas. No puedo", añadió el rapero al explicar por qué no salió antes la sesión

En la entrevista confirmó la colaboración y casi la fecha. "En la proximidad del tiempo antes del Mundial va a estar la sesión", apuntó el artista sobre la sesión, que ha salido en la semana previa a que arranque Qatar 2022.

La letra de Duki: Bzrp Music Sessions, Vol. 50

Si yo digo "Quinto", ustedes dicen "Escalón"

¡Quinto!, ¡Escalón!

¡Quinto!, ¡Escalón!

¡Quinto!, ¡Escalón!

El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 'e junio

Pequeño guerrero que piensa ganarle a la vida a los puño'

Me fui pa' la calle, metido en el rap y dejé los estudio'

Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio

Y pegué mi primera canción, y aunque no tenía plata me creí millonario

El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio

Y no teníamo' nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior

Y empezamo' a ver plata con gira' y boliche' hasta llegar a los escenario'

Y te hablo de nosotro', que no fui yo solo, shout-out para Modo Diablo

Al YSY y al Neo, sepan que los quiero, pienso en ustedes a diario

Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario

Y al final no caí, me volví más fuerte para la sorpresa de varios

Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño

Pero las presiones se vuelven más grande' y los miedo' toman más tamaño

Una carrera que mantuve con altibajo' más de cinco año'

Empezamo' tocando pa' treinta persona' y ahora te llenamo' el estadio

Gotas dentro de mi vaso

Siento que todos me juzgan cuando doy un paso

Hablan como si no conocieran el fracaso

Muchos se rinden, pero no es el caso

De sol a sol entrenando los flow', mejorando las barra', dejando la vida

Doy paso' gigante' y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida

Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato 'e comida (No, no, no)

El estadio de lejo' parece una nave espacial si la tengo a mi gente encendida (Shoot)

Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda

Este tiburón no hay anzuelo que muerda

No voy a frenar mientras tenga mis pierna'

No voy a morir mientras vivan mis letra'

Mis dos brazo', mis arma' de guerra

Mi cerebro es llave de negocio'

Los secreto' los guardo en la lengua

Mis palabra' son pa' que las traguen, para que la' escuchen o pa' que las muerdan

Los acto' bueno' no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda (No, no)

La vida me pegó de frente e igual me levanté y la tengo entre las cuerda'

Gracia' a mi gente y a to'a mi familia por ayudarme a salir de la mierda

Gotas dentro de mi vaso

Siento que todos me juzgan cuando doy un paso

Hablan como si no conocieran el fracaso

Muchos se rinden, pero no es el caso

Lo salí a buscar, mami, no lo pedí

La ley del más fuerte habla de mí

Le mato la carrera, rest in peace

Biza hizo el gol, yo lo asistí

Vuelan botella', caí con mi team

El resto quieto como maniquí

Si hablan de los míos, hablan de la élite

Si hablan de trap, 'tán hablando de mí (¡Duko!)

Mi vida una peli, mi grupo el elenco

Yo no soy bueno, yo tengo talento

Llegué bien vestido y te robé el evento

No salgo del área, me creo Shevchenko

La 512 me tiene sintiéndome Sonic, al lado mío quedaron lento' (Muy lento')

Si quieren ver a Dio', yo se los presento (Dori me)

En la espalda la bandera argentina

Con las zapas en modo deportivas (Dori me)

Vo'a seguir rapeando, mami, de por vida

Sabía que me iba a mantener real a los míos si no me vendía (Dori me)

Cumplí mi misión de rapero, le compré a mamá la casa que quería, ah-ah

Es el Duko, you know

Argentina está en la casa, Modo Diablo está en la casa

Ya supiste, mami

Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte

Después de tantos años yo no le diría "suerte"

Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte

Después de tantos años yo no le diría "suerte"

It's a wrap