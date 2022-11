La expectación era alta. Bizarrap y Duki prometieron en julio de 2021 que lanzarían una session juntos y han tardado 16 meses en hacerlo.

Normal que su llegada haya sido tan bien recibida: en solo 10 horas la sesion #50 de Bizarrap acumula más de 10 millones de reproducciones.

Uno de los primeros en escucharla ha sido Ibai Llanos, al que le ha encantado y también le dejó rayado. Una frase en concreto le ha hecho llamar a Duki. "¿Es beef para mí?", le ha preguntado en un vídeo compartido en Twitter.

Se refiere a la frase en la que dice Llegué bien vestido y te robé el evento.

"¡Cómo va a ser eso para vos!", le ha respondido Duki sin dar crédito. "¿Me estás hablando en serio?". "No, pero me he rayado un poco", ha añadido Ibai Llanos.

El evento de Ibai Llanos y Duki

La rayada de Ibai Llanos tiene cierto sentido ya que Duki fue uno de los protagonistas de la Velada del Año 2 que Ibai Llanos preparó el pasado junio.

El show, organizado en el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona, también contó con Rels B, Nicki Nicole, Bizarrap y Quevedo, aunque la actuación de Duki fue la que rompió la noche.

No solo triunfó por el show, también por lo que hizo en la alfombra roja. Duki acudió con su novia, la cantante Emilia Mernes, en la que en ese momento se dijo que estaba atravesando una crisis.

Con su aparición, la pareja de cantantes acabó con los rumores que surgieron después de que Emilia fuese pillada bailando junto a otro joven en la fiesta Bresh de Madrid. El vídeo del evento se hizo viral en Twitter y convirtió a ambos protagonistas en tendencia.

Las imágenes causaron tal revuelo que el propio Duki tuvo que aclarar en Twitter lo ocurrido.

"Con Emilia vivo todos los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta", escribió el rapero, que aprovechó para poner en valor a su novia "No emito opinión sólo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son".