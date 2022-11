Quién es Duki, el rapero argentino que colabora con Bizarrap en la sesión #50

Te interesa Bizarrap confirma que su sesión #50 será con el rapero argentino Duki

Había muchas especulaciones sobre quien podría ser el artista con el que Bizarrap colaboraría para su esperada Sesión #50. Finalmente, el productor reveló que el cantante elegido era Duki, el compositor y rapero argentino que ha arrasado durante los últimos meses con canciones como La vuelta o Antes que perderte.

Quién es Duki, el rapero argentino

Mauro Lombardo Quiroga, conocido popularmente como Duki, es un rapero argentino que ha arrasado como rey del trap.

Al igual que ocurre con muchos artistas del género urbano, este joven de 26 años comenzó en batallas callejeras de rap y terminó participando en un torneo llamado El quinto escalón. En 2016, sus 'combates' ya eran muy virales en redes y tenían miles de reproducciones en YouTube.

En este mismo año, se convirtió en el ganador y el premio fue poder grabar su primer sencillo, No vendo trap, y firmar con una discográfica. Su tema consiguió en solo una semana superar el medio millón de reproducciones, así que Duki se distanció del rap callejero y empezó su carrera musical.

Duki estrenó su último disco en 2021

Desde ese momento, ha ido ascendiendo rápidamente y en menos de cinco años se ha convertido en uno de los artistas argentinos más escuchados del mundo. Con temazos como Goteo, She don't give a FO o Si te sentís sola, ha alcanzado los primeros puestos de muchas listas y ha tenido la oportunidad de colaborar con Eladio Carrión, C. Tangana o Khea.

En 2019 sacó su primer disco Súper sangre joven y dos años después Desde el fin del mundo, con colaboraciones con YSY A, Rei, Lucho SSJ, Farina, Lara91k, Bizarrap, Pablo Chill-E, Obie Wanshot, Julianno Sosa, Neo Pistea, entre muchos otros.

En una entrevista para el diario Clarín habló sobre el recorrido que había necesitado para pasar de batallas callejeras a triunfar en la música.

"Lo que siempre me pareció más significativo de la vida es lo que algunos llaman "ser alguien", pero no por los demás, sino para uno mismo. Sé que viví de lo que me gustaba. Lo intenté y gracias a Dios me fue bien, pero también siento que si no hubiese salido así también estaría orgulloso del camino, por lo que aprendí, por lo que me divertí, por lo que me equivoqué, y por las veces que me caí y me levanté", destacó.

Duki ya había colaborado con Bizarrap

La sesión #50 no será la primera vez que Duki trabaje con el productor Bizarrap, ya que en 2021 colaboraron para el tema Malbec, uno de los más reproducidos de su disco Desde el fin del mundo.

Se conocieron en una fiesta y ambos han estado detrás de grandes canciones como Ya me fui junto a Nicki Nicole, Sin frenos (Eladio Carrión) o Unfollow (Justin Quiles).

Su polémica relación con las drogas

Durante sus primeros años en el mundillo del rap, Duki se acostumbró a tomar pastillas para relajarse, algo que nunca ha tenido problemas en reconocer. Al ir ganando fama y dinero, se las podía costear y cada vez consumía más y más, sin embargo, llegó a un punto en el que estas no le provocaban ningún efecto.

"Me acostumbré a tomar Xanax, y por cualquier cosa me tomaba una pastilla. Quedaba chill, nada me afectaba, todo me chupaba un huevo", reveló en 2021 a la revista THC.

Entonces cambió las pastillas por la marihuana. "Cuando empecé a dejarlas, el porro fue lo único que me ayudó a relajarme. Trataba de no fumar mucho porque si me bajaba de más ya perdía la resistencia y podía caer en las pastillas de nuevo. Y sino trataba de no estar solo", contó.

"Así bajé la ansiedad que me generaba este flash de la presión social y la fama. Lo veía como algo negativo, pero fuck that shit, no existe: era un capricho mío para martirizarme", añadió.

De hecho, Duki mantiene una opinión bastante positiva de la marihuana: "Cuando vas creciendo encuentras que esta planta es un conector de universos, te hace empatizar con la gente, genera unión, es un punto de conexión. La cultura del porro tiene códigos y valores, unas bases y condiciones inconscientes y colectivas, que nunca nadie las planteó, pero todos las sabemos: el porro es para compartir, no se le roba porro a nadie y si vos das, el porro vuelve".

Sin embargo, esta defensa que el rapero hace de esta droga no termina de sentar muy bien a sus fans, que no entienden por qué hace apología de una sustancia adictiva.

Su participación en 'La velada del año 2'

La fama de Duki lo llevó en 2022 a participar en La velada del año 2, el torneo de boxeo que organiza Ibai Llanos. No obstante, el rapero no luchó, sino que cantó algunos de sus temas más populares.

De hecho, el propio rapero asistió a esta gala junto a su madre y el streamer contó varios días después una interesante conversación que tuvieron. Según él, se le acercó y le dijo 'Ibai, no fumes porros, por favor' y él le respondió que no consumía.

"Me dijo '¿no fumas? Antes me caías bien. Ahora me caes mejor'", explicó Ibai entre risas.

Su relación con la cantante Emilia Mernes

En 2021, empezaron a surgir rumores de que Duki mantenía una relación con la cantante Emilia Mernes, ya que pasaban mucho tiempo juntos y tenían muchos gestos cariñosos. De hecho, tienen una canción juntos, Como si no importara, y a raíz de esta estos rumores se hicieron más grandes.

Varios meses después, la pareja compartió varias fotos juntos para demostrar que sí eran pareja.

Después de hacerlo público, llegaron a grabar una segunda colaboración, Esto recién empieza.

Se trata de una pareja acostumbrada a tener muchas muestras de cariño en redes sociales e incluso en sus conciertos y hace algunas semanas se viralizó un gesto que Duki tuvo con ella durante un show.

Durante su último concierto el intérprete de I dont' give a fo tuvo un romántico gesto con su novia Emi cuando subió al escenario para cantar con ella: le entregó un enorme ramo de flores por tocar por primera vez en el Movistar Arena, uno de los estadios más importantes de Argentina.

En definitiva, Duki ha demostrado en pocos años que es uno de los grandes artistas argentinos del momento y merecía su propia sesión junto a Bizarrap.