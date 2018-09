Black Eyed Peas estrena single y anuncia su primer álbum en 8 años, sin Fergie

El próximo 12 de octubre sale a la venta el nuevo álbum de The Black Eyed Peas, después de 8 años sin producir nueva música. Fergie, la que fuera vocalista del grupo, estará ausente en este nuevo proyecto, pero su relación con los miembros del grupo siempre ha sido muy buena. A través de sus redes sociales ha querido apoyar a sus compañeros en este nuevo proyecto. Taboo, Will.i.am y Apl.de.ap se quedan solos en este nuevo camino.

Su nuevo disco, 'Masters Of Sun', incluirá los temas que el grupo ha publicado en los últimos meses: 'Ring The Alarm', 'Constant Part 1 and 2' y 'Get It'.

El anuncio de su regreso llega al mismo tiempo que un nuevo single, 'Big Love', que "aborda temas como la violencia armada, la violencia policial, la desconexión de las redes sociales, las relaciones raciales en Estados Unidos y nuestra actual incertidumbre política, al tiempo que nos recuerda el poder y la importancia del amor y la esperanza en el mundo". Claramente, siguen la estela de su emblemático tema 'Where is The Love?'.

Taboo cuenta cómo superó el cáncer

Taboo, uno de los integrantes de la banda, ha hablado sin pudor de las tremendas dificultades que ha supuesto para él su enfermedad y su dura recuperación. "Fue algo brutal, una pesadilla hecha realidad, guerra y tortura. Pero lo que me hizo seguir luchando con todas mis fuerzas fue el hecho de tener a mi lado a mi mujer y a mis hijos, así como la perspectiva de volver a subirme a un escenario con mis mejores amigos", aseguró durante una entrevista a 'Good Morning Britain'.