Bonnie Tyler mejora tras salir del coma, pero cancela sus próximos conciertos

Bonnie Tyler atraviesa una circunstancia complicada a nivel de salud, tal y como indica un comunicado oficial en su página web, tras haber despertado después del coma inducido al que se vio obligada a sufrir tras ser operada por un problema intestinal hace más de un mes.

La leyenda de la música, caracterizada por ser una de las voces más reconocibles de la música internacional, continúa ingresada en cuidados intensivos en un hospital de Faro (Portugal), donde reside.

Desde entonces, su familia y su equipo han ido actualizando con la autora de Holding Out for a Hero evolución, insistiendo en que la recuperación será lenta y que, por ahora, su situación sigue siendo muy grave.

Este delicado estado de salud ha obligado a cancelar sus próximos conciertos previstos hasta finales de agosto o, cuando sea posible, aplazados hasta el próximo año. Aun así, mantienen la esperanza de que los compromisos de otoño puedan celebrarse.

El comunicado también ha servido para agradecer las muestras de cariño recibidas desde todo el mundo. Su entorno asegura que Bonnie Tyler es consciente del apoyo de sus fans y que está profundamente agradecida por todos los mensajes que le están llegando en este momento tan difícil.

A sus 75 años, la artista galesa sigue siendo una leyenda activa de la música gracias a himnos como Total Eclipse of the Heart o It’s a Heartache. Sus seguidores permanecen pendientes de su evolución, esperando que esa voz rasgada que marcó varias generaciones pueda volver pronto a los escenarios.