"Es la actuación perfecta": Rozalén brilla con su imitación de Bonnie Tyler

Rozalén ha sido la encargada de cerrar la segunda semifinal de Tu cara me suena 11.

La cantautora manchega ha reconocido que estaba muy asustada y había sido invitada en varias ocasiones a actuar... la espera ha merecido totalmente la pena porque nos ha sorprendido con una imitación casi perfecta de It's a Heartache, la popular canción rock de Bonnie Tyler de 1979.

Caracterizada de una forma irreconocible, ha clavado la voz rasgada de Bonnie y ha dejado con la boca abierta a los miembros del jurado. Como no podía ser de otra forma, le han ofrecido estar en la próxima edición del programa. "Entre el look, la voz y la respiración... esto es la imitación perfecta", ha dicho emocionado Santiago Segura.

"Solo con los nervios que he pasado, yo no sé si sería concursante", ha confesado Rozalén, reconociendo el trabajazo que han hecho los concursantes de la edición: "Tirarse a bailar y hacer esto me parece muy complicado, aunque es muy guay que me haya atrevido a venir".

"Estábamos todos mirándonos porque ha sido impecable y brutal", ha querido recordar Chenoa.

Dale al play y no te pierdas su actuación.