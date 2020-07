Camilo y Rauw Alejandro se pasean en triciclo por Miami en el remix de 'Tattoo'

Rauw Alejandro y Camilo son dos de los artistas del momento en cuanto a la música urbana latina se refiere. Por eso no es de extrañar, que el puertorriqueño haya contado con el compositor colombiano para lanzar el remix de 'Tattoo', uno de sus grandes éxitos.

Los representantes de Rauw Alejandro explicaron en un comunicado que esta nueva versión "le da un giro distinto a la pieza original incorporando el talento único de Camilo y nuevas melodías que le entregan toques frescos e innovadores".

La versión original fue certificado de oro en Argentina, Colombia y Chile, y platino en centroamérica, así como doble platino en España, México y Perú.

El remix de 'Tattoo' viene acompañado de un nuevo videoclip dirigido por Gustavo Camacho y producido por Mastermind Entertainment. En él vemos a ambos artistas divirtiéndose con unos triciclos por el boulevard de Miami e incluso cuenta con la aparición de Evaluna Montaner, pareja de Camilo.

LETRA DE 'TATTOO REMIX' DE CAMILO Y RAUW ALEJANDRO

This is the remix

Y me traje a Camilo

Tú está' pa' comerte to'a toíta', así está' tú

Te ve' tan rica, esa carita y ese tattoo

Ay, hace que la nota nunca se baje

No hace falta nada si estás tú

Yeah, Rauw

Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti

Tus ojos color café se apoderaron de mí (Mii)

Muero por un beso de esos que no son de amigos (Ey)

Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo

Cuando cae la noche siempre me tira (Wouh)

Le digo los plane', y si la busco de una se activa (Wouh)

Tráete la ropa, si tarde se acaba el party (Jaja)

Yo te dejo un ladito aquí conmigo, yeh (¡Yah!)

Tú está' pa' comerte to'a toíta, así está' tú

Te vez tan rica, esa carita y ese tattoo

Ay, hace que la nota nunca se baje

No hace falta nada si estás tú, Uoh, oh-oh, yeah-eh

Tú está' pa' comerte to'a toíta, así está' tú (Oooh-yeah)

Te vez tan rica, esa carita y ese tattoo

Ay, hace que la nota nunca se baje

No hace falta nada si estás tú (No hace falta nada, bebé)

Dice, ey

Ven, que yo no quiero a más nadie (Uuh)

Que no seas tú en mi cama (Haah)

Baby, cuando te despiertes

Levántame antes que te vaya' (Ey)

Solo tu boca es lo que desayuno (Muah)

Siempre aprovecho el momento oportuno (Yuh)

Como yo no hay ninguno

Déjame ser tu número uno, baby (¡Yah!)

Tú está' pa' comerte to'a toíta, así está' tú (Uh-uh-uh)

Te vez tan rica, esa carita y ese tattoo

Ay, hace que la nota nunca se baje

No hace falta nada si estás tú (Aah, yeah)

Tú está' pa' comerte to'a toíta, así está' tú (Oooh-yeah)

Te vez tan rica, esa carita y ese tattoo

Ay, hace que la nota nunca se baje

No hace falta nada si estás tú (No hace falta nada, bebé)

Yeah

Ra-Rauw Alejandro

Colla

Con lo' Honeyboos

Duars Entertainment

Con Los Sensei

Mr. Naisgai

Oh, yeah-yeah

Baby, baby (Yeah)