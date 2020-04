Camilo: "Mi música es un recuerdo a que el amor es el ancla a la realidad y la cordura"

“Estamos en casa esperando a que pase todo esto. Es la primera vez que uno vive esto. Es la primera vez para mis padres, que tiene sesenta y pico años... Es nuevo para todo el mundo”, le explica Camilo a Juanma cuando le pregunta cómo está viviendo la situación que afecta a medio mundo estos días.

El artista colombiano nos asegura que la música “es su ancla a la cordura” y hace una reflexión sobre el papel de los músicos en estos momentos: “Cada uno tiene que saber cuál es su papel en un momento de crisis”, y haciendo referencia al final de la película Titanic, añade, “¿Quiénes son más importante? ¿Los que sacan los salvavidas o los que están tocando el violín mientras sacan los salvavidas?”

De esta manera, Camilo explica lo feliz que le hace que la música esté ayudando a sobrellevar esta dura situación a muchas personas, más allá de los artistas.

EL REMIX DE ‘TUTU’, CON SHAKIRA

La canción con la que Camilo se ha dado a conocer en nuestro país es ‘Tutu’, junto a Pedro Capó. Precisamente este tema fue el que enamoró a Shakira y así se lo hizo saber en redes sociales, uniéndose después en el remix.

“Me meto en Instagram y veo a Shakira cantando mi canción diciendo ‘es mi canción favorita’. No me lo podía creer, me quería morir. Para cualquier artista Shakira es muy inalcanzable”, explica.

Y junto a Shakira actuó en la final de la Copa Davis el pasado mes de noviembre.

“Una de las experiencias más bonitas de mi vida fue ver a Shakira en acción en la final de la Copa Davis”, donde actuaron juntos y donde confiesa que aprendió mucho de su compatriota viéndola trabajar.

LANZAMIENTO DE SU PRÓXIMO DISCO

Como a la mayoría de artistas, toda esta situación provocada por la crisis mundial del coronavirus ha afectado a su agenda: “He pasado de tener un calendario super planeado y ahora ha sido una lluvia de estrellas viéndolos caer de uno en uno”

Aunque explica que eso no le impide seguir compartiendo su música en las redes sociales, ya que tiene muchas canciones que presentar que formarán su próximo disco.

“La fecha con la que queríamos salir, la estamos manteniendo. En estos días lanzaremos la fecha de salida del álbum, que será muy muy pronto”, desvela.

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA

- Series : The Marvelous Mrs. Maisiel (Amazon Prime) / Dark (Netflix)

- Libro: Cartas del diablo a su sobrino, de C. S. Lewis

- Disco: Siguiente, de David Aguilar

