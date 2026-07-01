Canadá será el nuevo país invitado en Eurovisión 2027

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado que Canadá formará parte de la edición de Eurovisión de 2027, siendo el primer país en unirse al festival de la canción europea la incorporación de Australia en el año 2015.

Una decisión tomada por la organización tras el abandono en la última edición del festival de España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia como protesta por la participación de la delegación de Israel en Eurovisión mientras mantiene una guerra en Palestina. Tal y como indica la UER, Canadá formará parte de las semifinales que se celebrarán en Bulgaria durante la 71ª edición del concurso.

"Canadá tiene una conexión especial y memorable con el Festival, con artistas canadienses, entre ellos la ganadora de 1988, Céline Dion, que han actuado en nuestro escenario en numerosas ocasiones, dejando una huella imborrable", indica el comunicado oficial de la UER "Ahora que CBC/Radio-Canada puede participar en el Festival como miembro de pleno derecho de la UER, esperamos ver a Canadá aportar su propia voz, creatividad y energía al escenario del Festival de Eurovisión en Bulgaria en 2027".

La presidenta de CBC, Marie-Philippe Bouchard, ha afirmado que "en este Día de Canadá, mientras celebramos con los canadienses de todo el país y del mundo la riqueza y la diversidad de la cultura canadiense, estamos muy emocionados de confirmar que llevaremos el evento de música en vivo más grande del mundo a los canadienses (...) Nuestra participación en el Festival de Eurovisión, que comienza el próximo año en Bulgaria, permitirá que el talento canadiense se luzca en uno de los escenarios musicales más emblemáticos del mundo".