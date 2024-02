'La canción del mariachi', el tema elegido por Ilia Topuria para entrar en el octágono y su historia

Ilia Topuria eligió La canción del mariachi como banda sonora de su gran día. El luchador de 27 años se convirtió el pasado domingo 18 de febrero en el primer español campeón de la UFC al imponerse al australiano Alexander Volkanovski haciendo historia dentro de esta disciplina deportiva.

El luchador nacido en Alemania, de origen georgiano y criado en España entró en el octágono con este tema como música de fondo. "La escucho desde muy pequeño, desde que tenía dos/tres años. La tenía bastante interiorizada. Me gusta la letra, la melodía y el ritmo. Las campanadas, no sé si se dieron cuenta, eran las campanadas del infierno para darle una pequeña seña a mi rival de hacia dónde le iba a llevar", apuntó en la rueda de prensa posterior al combate.

La canción del mariachi es una canción compuesta por el grupo méxicoestadounidense Los Lobos para la banda sonora de la película Desperado, protagonizada por Antonio Banderas en 1995.

El actor malagueño interpretó el tema en la segunda parte de la Trilogía de México, que se inició en 1992 con El mariachi y se cerró en Once Upon a Time in Mexico en 2003.

La letra de 'La canción del Mariachi' que le gusta a Topuria

