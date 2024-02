La familia de Ilia Topuria: su pareja, su hijo Hugo, el anuncio de su futura paternidad, sus padres y su hermano Aleksandre

La familia de Ilia Topuria es el motor de su éxito. El joven de 27 años, primer español en hacerse con un título mundial de la UFC, debe a sus padres su carrera como luchador y a su hijo, Hugo, la fuerza necesaria para enfrentarse (y dejar KO) a Alexander Volkanovsk. en el combate del pasado domingo 18 de febrero.

"Mi padre nos llevó a hacer judo por primera vez cuando teníamos cuatro años y fue el que nos metió en este mundo", contó Ilia en una visita a La Resistencia junto a su hermano mayor Aleksandre, también luchador profesional.

Su madre y un gimnasio de Alicante

Ilia y Aleksandre eran unos niños cuando su padre los inició en este deporte que, sin saberlo entonces, terminó guiando sus vidas. Del judo pasaron a la lucha grecorromana y de la lucha grecorromana, a las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Ahí entra en juego su madre, Inga, que les adentró en este deporte cuando la familia ya vivía en Alicante, ciudad a la que el clan viajó desde Georgia cuando los hermanos tenían 15 y 16 años respectivamente.

"Un día, por casualidad, mi madre se encuentra con un chico que tenía las orejas de coliflor y le preguntó. El chico era cinturón negro de Climent Club", contó Aleksandre en la entrevista de AS. El chico le recomendó que fuesen al gimnasio de MMA de los hermanos argentinos Agustín y Jorge Climent. "Fuimos mi hermano y yo a Climent Club y nunca salimos".

La oreja de coliflor de Ilia Topuria

Las orejas de coliflor es una lesión típica de estos deportistas provocada por los golpes continuas, Ilia tiene una como se ve en la foto anterior.

Aleksandre Topuria, su hermano y compañero

Los dos hermanos encontraron en este gimnasio su segundo hogar y, aunque les costó convertirse en luchadores profesionales, su constancia y el apoyo de su familia les permitió cumplir su sueño.

"Ilia no llegó aquí solo, después de cada pelea necesita a su familia", contaba su madre en una entrevista en Eurosport antes del enfrentamiento contra Volkanovski.

El deportista, que antes de este logro trabajó en seguridad privada y como cajero en distintas tiendas, cuenta también con el apoyo de su hermano Aleksandre, su inseparable compañero de gimnasio y su superhéroe particular. "De niño nunca necesité un superhéroe porque tuve la suerte de tener al mejor a mi lado", apuntaba en Instagram con motivo del 28º cumpleaños de Aleksandre.

El mayor de los hermanos es también luchador de la UFC. Lo confirmó el propio Ilia en noviembre de 2023. Su debut está previsto para este año 2024.

Su novia Giorgina Uzactegui y futura madre de su hijo

La familia es el gran apoyo de Ilia Topuria y ahí también entra su pareja, la empresaria Giorgina Uzcategui Badell.

"La conocí a ella en una cena y pensé qué chica más guapa. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", contó el luchador en un reportaje que realizó junto la madre de su futura hija.

Giorgina le cautivó en ese primer momento aunque el flechazo no fue mutuo. "Yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram, pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas'. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'Porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'Ok, perfecto'", contó la joven en el reportaje.

Pese a esas dudas iniciales, Giorgina acabó enamorándose del luchador y juntos han empezado una historia de amor cuyo siguiente capítulo llegará en 2024. Tras la victoria ante Alexander Volkanovsk, Uzcategui y Topuria anunciaron su próxima paternidad. "La matadorcita viene en camino y desde ya sabemos que tendrá grandes propósitos en su vida. Te amamos, hija", escribió Georgina en Instagram.

Giorgina Uzcategui Badell, que estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y amplió su formación en la Universidad de Suffolk de Boston, es CEO de Future & Energy, una empresa comprometida en crear un mejor futuro a través de soluciones sostenibles. La fundó en abril de 2022 y, antes de convertirse en su propia jefa, Uzcategui había trabajado en varios sectores relacionados con la venta y el marketing.

Hugo, el hijo mayor de Ilia

Topuria tiene otro hijo, Hugo, fruto de una relación anterior y a quien ha inculcado el espíritu de sacrificio.

"[A mis hijos] Les voy a dar todo cuando yo considere, no les va a faltar un techo ni comida, como a mí tampoco me ha faltado. Pero siempre todo dentro de unos límites. Si yo conduzco el último coche que han sacado en el mundo, ellos no lo van a conducir. Tienen que aprender a convertirse en la persona rica que puede conducir ese coche", contó en una entrevista.

El luchador defiende que los sueños hay que perseguirlos y el suyo, además del triunfo, es que sus hijos puedan ir a la universidad. Tras convertirse en campeón del mundo de peso pluma en la UFC, se lo dijo al pequeño Hugo: "Estoy espectacularmente bien, y además, mira esta joya que me han regalado. Mira Hugo, ya tenemos para pagar tu universidad".