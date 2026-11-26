La cómica reacción de Amaia al soltar un gallo en un concierto | Getty Images

Amaia ha demostrado de nuevo su espontaneidad y su talento junto a Marc Giró en La Sexta, y la artista ha deleitado al púbico no solo con algún juego musical, sino también con detalles de lo que está por venir en su carrera.

Amaia ha enloquecido a sus fans con su visita a Cara al show con Marc Giró, el programa late night de La Sexta. Y es que la artista ha bromeado, cantado y detallado sus próximos pasos musicales en el espacio del entretenimiento.

La artista termina la gira el 21 de diciembre en el Palau Sant Jordi y de ello ha estado conversando con el presentador. "Me hace ilusión, tengo unas ganas increíbles", ha expresado la cantante.

Y ha revelado: "Es el fin de gira, pero va a haber sorpresitas". Cuando el presentador tiró del cable, la artista contó que habría "de todo", tanto posibles invitados como nueva puesta en escena.

En cuanto a ese vacío que puede haber después de la gira, Amaia ha asegurado que, efectivamente, "le da bajón". "Lo que más me gusta es el escenario, los conciertos. Son mi zona de confort, y cuando se acaba sí que me da pena, pero ya para la siguiente", explicó.

"Lo que más me gusta es el escenario, los conciertos"

Y es que la intérprete de Nanai está ya cerrando algunos temas: "Estoy muy contenta, antes de esta semana estaba un poco desmotivada y esta semana me ha venido genial. Ya tengo unas cancioncillas que me encantan... Y hay una que me gusta un montón". "Estoy diciendo esto y a lo mejor sale en dos años, o en diez", ha dejado caer, entre risas.

Un juego al ritmo de 'Superestrella'

La artista se atrevió también a enfrentarse al juego propuesto por Giró de cantar en varios micrófonos, y el tema escogido por Superestrella de Aitana. Y la escena desató las risas de todo el público.

Entre las pruebas del programa Amaia también mostró su destreza al adivinar al os famosos que se escondían en sus fotografías de cuando eran pequeños.