Dani Martín está afrontando uno de los momentos más exitosos de su carrera con la ampliación de la gira 25 P*t*os años, un tour de un éxito desmedido que suma muchas más fechas en 2027.

Sin embargo, el artista acaba de vivir una pérdida muy dura: la de su padre. Un mes después, Dani Martín ha lanzado la canción Papá, que ha mostrado en redes sociales junto a una foto antigua de ambos cuando Martín era tan solo un niño.

"Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti. Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero. Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música", expresa junto a la imagen.

Dani Martín ha recibido mucho apoyo en comentarios por esta pérdida, de la mano de artistas como Rozalén, Andrés Suárez, Supersubmarina y Chambao, que han querido arropar al artista en un momento tan duro.