Letra y significado de 'Papá', la nueva canción de Dani Martín para despedir a su padre
El padre de Dani Martín falleció en octubre de este año, y el artista le ha dedicado una bonita canción de despedida, Papá, que ha publicado un mes después de su muerte.
Dani Martín se despide de su padre con una emotiva canción: "Dale besos a mi hermana y no te olvides de mí"
Dani Martín está pasando por un duro momento personal. Hace un mes fallecía su padre, y en este tiempo el artista ha querido componerle una canción.
Papá es un tema de lo más emotivo, en el que el cantante expresa lo mejor de su padre en vida y la forma tan dulce de irse. También hace mención a su hermana y a su madre, a la que le queda por cuidar.
El artista ha querido compartir este tema a través de un post de Instagram, con una foto de cuando él era pequeño y estaba con su padre: "Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música".
Letra de 'Papá'
Ya no está
ya se fue
ya no se oye a Camarón
Agarrado de mi mano
Como el agua se marchó
Cuánto voy a echar de menos
Mi guerrero, luchador
Que me dio la vida entera
De pequeño me cuidó
Qué humildad
Qué señor
Del atleti el campeón
Se han ido dos
Seguimos fuertes
Aguantando el chaparrón
Yo me sentí un bebé precioso
Que mimaste con amor
Siempre con besos al dormirme
Ya no está
Ya no se oye a camarón
Ha dejado de latir
Agarrados de la mano
te marchaste sin sufrir
Solo me queda una flor
Que cuidaré en mi jardín
Dale besos a mi hermana
y no te olvides de mí
Me has dejado mucha paz
Fue precioso nuestro adiós
Se ha quedado otro agujero
que jamás se ocupará
Gracias por amar tan fuerte
con tu forma de amar
fuiste un hombre tan bonito
Vuela alto capitán
Ya no está
Ya no se oye a camarón
Ha dejado de latir
Agarrados de la mano
te marchaste sin sufrir
Solo me queda una flor
que cuidaré en mi jardín
Dale besos a mi hermana
y no te olvides de mí
Ya no está
ya se fue
ha dejado de latir
Solo me queda una flor
que cuidaré en mi jardín
Dale besos a mi hermana
y no te olvides de mí
Y no te olvides de mí