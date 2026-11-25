Dani Martín está pasando por un duro momento personal. Hace un mes fallecía su padre, y en este tiempo el artista ha querido componerle una canción.

Papá es un tema de lo más emotivo, en el que el cantante expresa lo mejor de su padre en vida y la forma tan dulce de irse. También hace mención a su hermana y a su madre, a la que le queda por cuidar.

El artista ha querido compartir este tema a través de un post de Instagram, con una foto de cuando él era pequeño y estaba con su padre: "Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música".

Letra de 'Papá'

Ya no está

ya se fue

ya no se oye a Camarón

Agarrado de mi mano

Como el agua se marchó

Cuánto voy a echar de menos

Mi guerrero, luchador

Que me dio la vida entera

De pequeño me cuidó

Qué humildad

Qué señor

Del atleti el campeón

Se han ido dos

Seguimos fuertes

Aguantando el chaparrón

Yo me sentí un bebé precioso

Que mimaste con amor

Siempre con besos al dormirme

Ya no está

Ya no se oye a camarón

Ha dejado de latir

Agarrados de la mano

te marchaste sin sufrir

Solo me queda una flor

Que cuidaré en mi jardín

Dale besos a mi hermana

y no te olvides de mí

Me has dejado mucha paz

Fue precioso nuestro adiós

Se ha quedado otro agujero

que jamás se ocupará

Gracias por amar tan fuerte

con tu forma de amar

fuiste un hombre tan bonito

Vuela alto capitán

Ya no está

Ya no se oye a camarón

Ha dejado de latir

Agarrados de la mano

te marchaste sin sufrir

Solo me queda una flor

que cuidaré en mi jardín

Dale besos a mi hermana

y no te olvides de mí

Ya no está

ya se fue

ha dejado de latir

Solo me queda una flor

que cuidaré en mi jardín

Dale besos a mi hermana

y no te olvides de mí

Y no te olvides de mí