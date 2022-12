Las cariñosas palabras de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras unas semanas complicadas

Un susurro en la tormenta es el último álbum de La Oreja de Van Gogh. La banda lo lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, y la gira que tenían prevista para presentar estas canciones en directo tuvieron que posponerla hasta mayo de 2021, con las correspondientes medidas sanitarias que eventos de este tipo requerían.

Tras las complicaciones que la pandemia ha supuesto para la música en directo, por fin la banda ha culminado su gira por todo lo alto con un concierto en la ciudad de Chicago.

La Oreja de Van Gogh ha publicado un mensaje para la ocasión, haciendo una reflexión sobre estos últimos años: "Se acabó. Hace más de dos décadas que organizamos nuestras experiencias vitales por discos. Ayer bajamos el telón de “Un susurro en la tormenta” que inevitablemente estará ligado al COVID y a los 125 conciertos por medio mundo".

"Necesitamos perspectiva para interiorizar mucho de lo que nos ha pasado. Reflexionar sobre el disco y la gira para seguir buscando. El camino lo tenemos claro pero caminar no es tan fácil", ha continuado, para concluir agradeciendo todo el cariño recibido desde que lanzaron su último trabajo.

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de miles de 'me gusta' y de mensajes repletos de cariño tanto de sus seguidores como de otros compañeros de profesión como Rozalen con un "Os queremos mucho, compañeros".

Pero sin duda el mensaje que más ha llamado la atención ha sido el de Amaia Montero, quién fue la primera vocalista de la banda."Well done , babys (Bien hecho, pequeños)", ha escrito la artista a sus excompañeros y a Leire Martínez, quién la sustituyó tras su marcha del grupo.

Un mensaje de lo más significativo que desmiente cualquier tipo de rumor de una mala relación con los miembros de la banda con la que triunfó hace más de dos décadas.

Además, este mensaje es muy importante para los seguidores de Amaia porque supone su regreso a redes sociales tras haber estado varias semanas alejada del foco mediático. El pasado mes de octubre, Amaia preocupó a sus seguidores al publicar un selfie en el que se le veía con mal aspecto, pero sobre todo por un mensaje que escribió en los comentarios de la publicación: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de que me sirve la vida?".

La artista había sufrido un cuadro de ansiedad grave debido a los preparativos de su nuevo trabajo. Arropada por su madre y por su hermana, Amaia se ha estado recuperando en un centro hospitalario. Hace tan solo unos días, publicó una imagen a través de Instagram Stories en la que aparecía muy sonriente frente al mar, una señal de que poco a poco va viendo la luz a esta mala etapa que está atravesando.