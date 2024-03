Carmen Lemos presenta su single 'La oferta': "Habla sobre amor, desamor y promesas que no se cumplen"

De Córdoba pa' el mundo.

Carmen Lemos lleva diez años dedicándose a la música y consiguió hacerse un hueco como artista gracias a Un tequila y un vallenato (2021), un single pegadizo e influido por los potentes ritmos latinos. Tres años más tarde, regresa con La oferta y da una vuelta de 180º porque, en este caso, canta al desamor recordando una mala experiencia amorosa.

En plena promoción de este tema autobiográfico, Carmen se ha pasado por los micrófonos de Europa FM para charlar tranquilamente con Juan Sánchez sobre la inspiración detrás de La oferta. Ha reconocido sin problemas que "le han roto el corazón recientemente" y ha reflejado todos lo que siente en la canción.

"Trata de un amor, desamor y desencuentros, promesas que no se cumplen", ha revelado, dejando claro que lo ve desde una perspectiva positiva porque "es un desamor que te empodera y del que aprendes". Con cada ruptura, nos conocemos más a nosotros mismos y somos capaces de poner límites a las próximas personas.

Carmen Lemos ha destacado que "si juegan contigo aprendes a valorarte". "No hay víctimas ni culpables, sino que somos nosotros los que marcamos las líneas", ha añadido.

El "aprendizaje" que ha logrado tras diez años en la música

Lleva diez años en la música y tiene dos discos de estudio -En cuerpo y alma y Quédate en mi corazón- y echando la vista atrás nos ha aclarado que "le sorprende decir que lleva tanto". No ha sido un camino de rosas, aunque ahora "se conoce más artísticamente" y ha podido "hacer que su marca destaque".

"Me gusta ofrecer calidad a mis fans y no quiero que canten con un playback detrás si van a mis conciertos", ha dicho. Entre sus truquillos para no perder la voz, se encuentra no hablar por teléfono nunca porque es malo para las cuerdas vocales.

Y si miramos hacia el futuro, Carmen tiene muchos proyectos y colaboraciones deseadas, como con Cristian Castro o David Bisbal , que también son amigos suyos.

"Me encantaría colaborar con Cristian Castro o David Bisbal"

Es la reina de la música latina y el vallenato, así que nos ha sorprendido bastante al reconocer que la música que ella escucha es muy distinta. Michael Jackson, Whitney Houston, Beyoncé o Mariah Carey no faltan en su playlist.

¿Tendremos pronto noticias suyas de un nuevo disco? Todavía no está en ello porque "arriesgar a hacer un álbum completo es difícil". Ahora mismo van con todo con La oferta y verán qué respuesta ha tenido en la gente.

Las cuatro preguntas imprescindibles de Europa FM

En Europa FM, nos hemos propuesto conocer a fondo el gusto musical de nuestros entrevistados y Carmen ha respondido a cuatro preguntas:

- ¿Un éxito que no sea tuyo?Azul de Cristian Castro

- ¿Una favorita que no sea tuya?La muerte del palomo de Rocío Dúrcal

- ¿Un éxito tuyo?La oferta

- ¿La favorita tuya?Un tequila y un ballenato

Carmen Lemos lleva varios años pisando muy fuerte en nuestro país y estamos deseando ver con que nos sorprende próximamente.