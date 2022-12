Céline Dion ha tenido que cancelar sus planes laborales para 2023 por un problema de salud. La cantante canadiense de 54 años ha sido diagnosticada de síndrome de persona rígida (SPR), en inglés Stiff-Person Syndrome, una rara enfermedad neurológica sobre la que se ha decidido a hablar en sus redes sociales.

Este jueves 8 de diciembre, coincidiendo con el 25º aniversario de su canción My Heart Will Go On, de la banda sonora de Titanic, Céline Dion ha publicado un vídeo en Instagram para hacer público el diagnóstico y la necesidad de cancelar su gira por Europa prevista para 2023.

"Recientemente he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dice la artista en el vídeo, en el que explica que los espasmos afectan a todos los aspectos de su vida. "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”, añade.

Céline Dion cuenta en el vídeo que está trabajando muy duro con un equipo médico para volver a subirse al escenario. "Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar", confiesa la cantante.

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que, según recoge la Clínica Mayo, se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos.

“Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor severo y una discapacidad significativa”, apunta el doctor Emile Sami Moukheiber del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine en una entrevista con CNN. “Las caídas por espasmos severos son muy comunes. Estos espasmos pueden ser precipitados por sobresaltos, emociones severas, clima frío”, añade el experto.

Según este experto, es habitual que las personas con síndrome de persona rígida tengan también ansiedad, "y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener".

Un diagnóstico complicado

Céline Dion cuenta en su vídeo que ha estado "lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo", y lo cierto es que todos esos problemas podrían tener que ver con esta enfermedad.

El síndrome de persona rígida, con características de enfermedad autoinmune, se tarda en diagnosticar por su rareza y la ambigüedad de sus síntomas. CNN recoge que las personas que lo padecen a menudo buscan atención para el dolor crónico antes de recibir atención neurológica y su diagnóstico lleva alrededor de siete años.

El síndrome de persona rígida afecta a un millón de personas en todo el mundo y la mayoría de neurólogos se topan con uno o dos casos a lo largo de su carrera profesional. Aunque el primer caso se diagnosticó a un hombre en 1950 se sabe que afecta al doble de mujeres que de hombres.

El SPR no tiene cura ni tratamiento específico, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas. “Si no se trata, la enfermedad puede causar un deterioro grave de la vida diaria”, apunta Moukheiber de Centro del Síndrome de la Persona Rígida, que señala que con tratamiento la persona puede mejorar.