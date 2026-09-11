Charli XCX anuncia gira europea con su álbum 'Music, Fashion, Film'

Charli XCX tiene por delante una gran gira norteamericana con su disco Music, Fashion, Film , pero ahora la artista ha sorprendido a sus fans con la rama europea de este tour .

Después de un disco suele llegar una gira. Y Charli XCX está a punto de sumergirse en su tour por Norteamérica para presentar su álbum Music, Fashion, Film. Y antes del pistoletazo de salida la cantante ha anunciado su gira europea.

Lejos de anunciar un proyecto ambicioso en el viejo continente, la intérprete de BRAT ha desvelado una rama del tour con apenas seis conciertos, repartidos en seis ciudades. Se trata de una gira por Reino Unido y Europa que comenzará y terminará en febrero.

Pese a la limitación de fechas, se trata de una gira que se desarrollará en recintos grandes, y que tendrá a Audrey Hobert como telonera de sus conciertos. "Estoy muy lista para ofrecerles este espectáculo que tanto amo", publicó en X al desvelar las fechas y ciudades del Music, Fashion, Film Tour.

Estas son las ciudades donde Charli XCX hará conciertos en 2027:

13 de febrero - Dublín

15 de febrero - Glasgow

17 de febrero - Manchester

19 de febrero - Londres

22 de febrero -Ámsterdam

24 de febrero - París

Así es la venta de entradas para la gira europea de Charli XCX

Aunque la artista no pasará por España, si quieres conseguir entradas para alguno de los conciertos de Charli XCX por Europa debes registrarte para la preventa, disponible hasta el 15 de septiembre.

Y el periodo de compra anticipada será entre el 16 y 17 de septiembre.