Concierto de Aitana en Madrid hoy viernes: a qué hora es, cuánto dura, cómo llegar al Movistar Arena y setlist

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La gira Cuarto Azul World Tour de Aitana está en la recta final de su paso por España. La artista aterriza en Madrid con cuatro conciertos en el Movistar Arena, después de haberles regalado grandes momentos a sus fans desde Barcelona, su ciudad natal.

La cantante hace que cada show sea único, y así será también en la capital. Y, para que no te pierdas ningún detalle si asistes a su primer concierto en Madrid con esta gira, te contamos todo lo que tienes que saber sobre cómo llegar al Movistar Arena, los accesos al recinto, los horarios y el setlist.

Todos los conciertos de Aitana en Madrid

Aitana actúa un total de cuatro noches en la capital, con todas las entradas agotadas:

Viernes, 11 de septiembre

Sábado, 12 de septiembre

Lunes, 14 de septiembre

Martes, 15 de septiembre

Horario para hoy viernes

Apertura de puertas - 19:30 horas

Actuación de GALE

Inicio del show de Aitana - 21:00 horas

Fin del concierto - 23:30 aproximadamente

El espectáculo de Aitana dura unas dos horas y media, y el Movistar Arena recomienda asistir al concierto con tiempo suficiente y con la entrada preparada.

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Goya y su entorno es perfecto para completar el plan antes o después del evento.

Metro: Estación Goya (líneas 2 y 4)

y estación O'Donnell (línea 6)

Autobús: Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152

En coche: hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al recinto

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según ha informado el Movistar Arena a través de sus redes sociales:

PISTA A:

Puertas 10 y 70

PISTA B:

Puertas 37 y 50

GRADA:

Fuente del berro (puertas 44 a 49)

Jorge Juan Planta 0 (puertas 60 Y 62) Jorge Juan Planta 2 (puertas 56 y 57) Palcos Felipe II (puerta 73)

Felipe II (puertas 1 a 6)

Goya Planta O y Extensible (puertas 19 a 24)

Palcos Goya y Fuente del Berro (puerta 29)

Goya Planta 2 y 6 (puertas 30 y 31)

PMR y Goya Planta 4 (14 a 17)

Setlist del 'Cuarto Azul World Tour'