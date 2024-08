Charli xcx y Billie Eilish ironizan sobre su 'relación sexual' en el remix de 'Guess'

Te interesa Todas las pistas que señalan una posible colaboración entre Rosalía y Charli XCX

Este año, la británica Charli xcx está siendo una de las artistas más aclamadas por los amantes de la cultura pop. Su último álbum, BRAT, ha demostrado que la británica es una cantante innovadora y sorprendente, y así lo sigue haciendo.

Después de lanzar tres remixes de su disco (el último de ellos con Lorde), este viernes ha estrenado uno nuevo en colaboración con Billie Eilish. La cantante de What Was I Made For? se ha unido a Charli xcx para reinterpretar Guess, un tema incluido en la versión deluxe de BRAT.

El remix, titulado Guess featuring Billie Eilish, es un tema electrónico al que la estadounidense ha aportado su característica voz susurrada. Esto contrasta con la voz grave de Charli xcx y con la potencia de la producción del tema, diseñada por The Dare y FINNEAS, el hermano inseparable de Eilish.

Esta efectiva combinación sirve para reforzar el tema narrativo del remix: la sexualidad. "Quieres adivinar el color de mi ropa interior / Quieres saber qué tengo ahí abajo", comienza cantando Charli xcx. Y en esta línea se mantiene el videoclip, donde ambas artistas se rodean de ropa interior (la cual han donado a la organización I Support the Girls).

La ironía, clave en la letra de 'Guess featuring Billie Eilish'

En el remix de Guess, Charli xcx y Billie Eilish juegan con la ironía a modo de crítica. La estadounidense ha sido víctima de numerosas especulaciones sobre su orientación sexual desde que en 2019 publicó su tema Wish you were gay. Este año, Eilish puso punto final a las habladurías mostrando libremente su bisexualidad en algunas de sus últimas canciones, como LUNCH.

Ambas artistas juegan con este contexto en la nueva letra de Guess. "A Charli le gustan los chicos, pero sabe que yo lo haría / Charli, llámame si estás de acuerdo", canta la estadounidense al terminar su estribillo en solitario.

"Nunca había pensado en hablar de mi sexualidad, ni en un millón de años. Es realmente frustrante para mí que haya surgido", decía Billie en una entrevista con Rolling Stone. Ahora, la artista se siente libre para mostrar su sexualidad sin problemas. Y también para reírse de ella con Charli xcx.

Así lo hacen en el final de la canción: "¿Quieres adivinar sobre qué Billie y yo hemos estado mensajeándonos? (Has sido irrespetuoso) / Aún tratando de adivinar la contraseña de mi Google Drive (¿Estás obsesionado conmigo?) / ¿Quieres adivinar la dirección de la fiesta en la que estamos? (Realmente no estás invitado) / ¿Quieres adivinar si nos tomamos en serio esta canción?".