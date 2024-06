Charli xcx y Lorde hablan de su relación en 'The girl, so confusing version with lorde'

Portada de 'The girl, so confusing version with lorde', la canción de Charli xcx con Lorde | Atlantic Recording Corporation

Tras lanzar su nuevo álbum, Charli xcx se ha unido a la cantante neozelandesa Lorde para el remix de su canción girl, so confusing, incluida en su último disco. Esta colaboración llega tras las especulaciones de sus fans sobre la posibilidad de que Charli xcx estuviera hablando sobre Lorde en la letra del tema original.

"La gente dice que nos parecemos / Dicen que tenemos el mismo pelo", canta Charli xcx en la canción. Con la incorporación de Lorde al remix, los rumores se han confirmado: la letra habla de su relación de amistad.

Lorde | GTRES

De esta forma, ambas artistas aprovechan el parecido físico que las une para hablar de un tema más universal y complejo: ¿qué significa "ser una chica"? ¿Por qué es tan confuso? En la canción, Charli xcx asegura que no conseguía entender a Lorde: "No sé si te gusto / A veces pienso que podrías odiarme / A veces pienso que podría odiarte".

Lorde, en cambio, ha incorporado una larga estrofa a la canción donde se sincera tanto con su amiga como con el resto del mundo. Asegura que estaba muy perdida y que estaba "atrapada en el odio": "Desde hace un par de años / He estado en guerra con mi cuerpo / Intenté adelgazar de hambre / Y luego recuperé todo el peso de nuevo", canta.

"Internet se volvió loco", comentó anoche Charli xcx en su cuenta de X haciendo referencia a un verso de la canción. Y, efectivamente, las reacciones no tardaron en llegar tras el estreno de esta colaboración donde tantas personas se están viendo reflejadas, a pesar de que hable sobre la relación concreta de ambas artistas.

Letra completa de 'The girl, so confusing version with lorde'

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl, girl

How do you feel being a girl?

Girl, girl, girl

Man, I don't know, I'm just a girl

Girl, girl, girl, girl

------

Yeah, I don't know if you like me

Sometimes I think you might hate me

Sometimes I think I might hate you

Maybe you just wanna be me

You always say, "Let's go out"

So we go eat at a restaurant

Sometimes it feels a bit awkward

'Cause we don't have much in common

------

People say we're alike

They say we've got the same hair

We talk about making music

But I don't know if it's honest

Can't tell if you wanna see me

Falling over and failing

And you can't tell what you're feeling

I think I know how you feel

------

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl, girl

How do you feel being a girl?

Girl, girl, girl

Man, I don't know, I'm just a girl

Girl, girl, girl, girl

------

Well, honestly, I was speechless

When I woke up to your voice note

You told me how you'd been feeling

Let's work it out on the remix

You'd always say, "Let's go out"

But then I'd cancel last minute

I was so lost in my head

And scared to be in your pictures

'Cause for the last couple years

I've been at war in my body

I tried to starve myself thinner

And then I gained all the weight back

I was trapped in the hatred

And your life seemed so awesome

I never thought for a second

My voice was in your head

"Girl, you walk like a bitch"

When I was ten, someone said that

And it's just self-defence

Until you're building a weapon

She believed my projection

And now I totally get it

Forgot that inside the icon

There's still a young girl from Essex

------

People say we're alike

They say we've got the same hair

It's you and me on the coin

The industry loves to spend

And when we put this to bed

The internet will go crazy

I'm glad I know how you feel

'Cause I ride for you, Charli (Charli, Charli)

------

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, it's so confusing sometimes to be a girl

Girl, girl, girl, girl

Girl, how do you feel being a girl?

Girl, girl, girl

How do you feel being a girl?

Girl, girl, girl

Man, I don't know, I'm just a girl

Girl, girl, girl, girl

------

Girl, girl

(It's so confusing)

Girl, girl, girl, girl

You know I ride for you, too

(It's so confusing-ing)