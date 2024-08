Un 'tiktoker' acusa a Billie Eilish de "depredadora" y su hermano FINNEAS la defiende

Te interesa Así suena el remix de 'Guess' en el que colaboran Charli xcx y Billie Eilish

Este viernes, Charli xcx y Billie Eilish han estrado el remix de Guess. En él, ambas artistas ironizan sobre lo que sería una imposible relación sexual entre ellas, ya que Charli xcx es heterosexual.

"A Charli le gustan los chicos, pero sabe que yo lo haría / Charli, llámame si estás de acuerdo", canta Billie al terminar su estribillo en solitario. Con esto, la estadounidense critica todas las especulaciones sobre su sexualidad que lleva años sufriendo por parte del público.

La artista, que mantenía en privado su orientación sexual, ha hecho público que es bisexual mostrando su atracción por las mujeres en diversas canciones de su último disco, así como en esta nueva colaboración con Charli xcx.

"Nunca había pensado en hablar de mi sexualidad, ni en un millón de años. Es realmente frustrante para mí que haya surgido", dijo Billie en una entrevista para Rolling Stone.

La nueva polémica

A Billie Eilish la acusaban repetidamente de queerbaiting, es decir, de sugerir que es una persona LGTBIQ+ en sus canciones sin realmente serlo para sacar un rédito comercial. Ocurrió cuando la artista publicó su tema Wish you were gay o el videoclip de Lost Cause, donde aparecía en una fiesta de pijamas con varias chicas.

Con el remix de Guess, Eilish ha utilizado toda esta polémica para reírse de ella de manera irónica junto a Charli xcx. Y esto mismo ha generado una nueva polémica.

Un usuario de TikTok ha acusado a Billie de ser "muy depredadora" por su verso en la canción, donde propone irónicamente a la británica una relación sexual. "Todos estáis cegados por su habitual queerbaiting con fines comerciales", ha escrito el tiktoker en uno de sus vídeos.

"Desde la controversia de Lost Cause, ha estado reduciendo a las chicas a meros objetos, todo en un esfuerzo por convencer a las masas de que realmente le gustan. Charli tiene 32 años y está comprometida, para vuestro interés", ha añadido.

A esta publicación ha respondido de manera tajante FINNEAS, el hermano de Billie Eilish y el productor habitual de su discografía. "Menuda tomadura de pelo, payasito. Tuve que ver a todo Internet criticar a mi hermana por queerbaiting durante todo un año, cuando en realidad todos ustedes la estaban obligando a etiquetarse y a salir del armario", ha dicho en defensa de su hermana.