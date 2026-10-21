Charli xcx hace saltar las alarmas al cancelar su concierto en Arizona

La cantante Charli xcx ha cancelado su concierto del miércoles en Glendale (Arizona) tras haber "perdido completamente la voz", tal y como ha indicado en mensaje publicado en sus stories de Instagram.

"He estado luchando contra una enfermedad durante toda esta serie de conciertos y ahora he perdido completamente la voz", ha indicado. "Me entrego por completo a mis actuaciones, tanto física como emocionalmente, y me duele mucho no poder estar con ustedes mañana", ha explicado a sus "ángeles de Arizona".

El concierto hubiese sido la penúltima parada de su gira Music, Fashion, Film Tour de Charli en 2026, con la que está presentando su último proyecto discográfico en territorio americano y cuyo final está previsto el viernes en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Charli también comentó que intentaron reprogramar el concierto, pero no pudieron conseguir una nueva fecha, por lo que los reembolsos serán automáticos. Una circunstancia sobrevenida antes de comenzar la etapa europea y sudamericana de su gira, que dará comienzo el próximo 2027.