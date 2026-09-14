Charli xcx explica por qué su gira tiene pocas fechas y no pasa por España: "No busco compasión"

Charli XCX está de vuelta en los escenarios con la gira de Music, Fashion, Film, recientemente estrenado en Estados Unidos y con la que aterrizará en febrero en Europa.

Será en el viejo continente donde la artista tan solo dará seis conciertos en Dublín, Glasgow, Mánchester, Londres, Ámsterdam y París. Y, lejos de ser bien recibida esta propuesta, los fans se han quejado por los pocos shows que tiene programados.

Ante las críticas que ha recibido por la escasez de fechas de este tour, la intérprete de BRAT se ha pronunciado al respecto a través del post en el que compartió los conciertos que dará en Europa.

"Lamento mucho si se sienten decepcionados, pero tengo que ser fiel a mi realidad"

"Sé que hay mucha frustración en los comentarios por el hecho de que no estoy haciendo muchas fechas. Lamento mucho si se sienten decepcionados, pero tengo que ser fiel a mi realidad como artista: las giras son muy duras para mí, tanto emocional como físicamente", expone la cantante, sincerándose con su público.

Pese a este agotamiento que le genera subirse al os escenarios, Charli xcx ha dejado claro que no quiere dar pena: "No busco compasión y respeto muchísimo a los artistas que pueden soportarlo a un nivel intenso, prolongado y de alta intensidad, pero simplemente no soy una de esas personas y nunca lo he sido".

"Esta también fue una de las razones por las que decidí hacer una gira más corta por Norteamérica. Lamento si sienten que los estoy decepcionando, de verdad lo siento. Quizás algún día esté preparada para el tipo de giras que esperan de mí, pero ahora mismo no lo estoy. Si vienen a un concierto, espero que se diviertan y lo disfruten, y yo haré todo lo posible por mantener una actitud positiva y disfrutarlo también", expone la cantante, dejando claro que este modus operandi es el más beneficioso para su salud.