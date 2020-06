Charli XCX presenta a su chico en 'claws', incluida en su nuevo disco

Solo nueve meses después de estrenar su último álbum, Charli XCX presenta 'How i'm feeling now', un disco creado durante la cuarentena.

Si hay algún artista que ha aprovechado la cuarentena para trabajar en nuevo material, esa es Charli XCX. La cantante no solo ha dedicado esos días a arreglar temas y componer, sino que le ha dado tiempo a estrenar un disco entero de 11 temas solo nueve meses después de haber lanzado el último, Charli. Este se titula 'How i'm feeling now' y en él hay sitio para el optimismo en el amor. De hecho, 'claws', el segundo single del álbum, está dedicado a su novio.

La propia cantante relata en uno de los temas (‘i finally understand’) que antes de la cuarentena la relación con su pareja no pasaba por el mejor momento, pero además de las confesiones y dudas también hay sitio para la esperanza y la compresión. 'claws' es una celebración del 'enamoramiento', de la adoración, la prueba de que Charli XCX y su chico han salido reforzados después de estos meses tan inverosímiles.

En el videoclip vemos a la cantante cantar y desenvolverse en un un universo muy parecido al que nos tiene acostumbrados, una especie de Jardín de las Delicias del siglo XXI. En los últimos segundos del videoclip podemos ver a Charli XCX y su chico comerse a besos.

"Mi vida romántica ha renacido por completo. Tan pronto como escuché la base de Dylan Brady, supe que necesitaba hacer una canción de luna de miel despreocupada. Cuando estás fascinada por alguien y lo adoras, todo te hace sentir la emoción de estar como en una película. Está bien que mi novio haya visto que puedo escribir canciones positivas y alegres sobre nosotros, porque la mayoría de las que he hecho hasta ahora son tristes y de corazón roto", contaba a Apple Music.