Charli XCX y Galantis lanzan ‘We Are Born To Play’, una canción para Super Nintendo World

Galantis y Charli XCX son los encargados de poner voz a 'We are Born to Play' , la canción para presentar la atracción Super Nintendo World , que se inaugurará el próximo verano en el parque temático de Universal Studios de Osaka (Japón).

Charli XCX pone voz a ‘We Are Born To Play’, la canción del parque temático de Super Nintendo World / YouTube

El próximo verano, y coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 2020, llegará a Osaka (Japón) las atracciones de Super Nintendo World que emularán el mundo de Super Mario Bros a escala real.

Para promocionar esta nueva zona del parque temático de Universal Studios de la ciudad nipona, Nintendo ha lanzado 'We are Born to Play', una canción de Charli XCX y el dúo sueco Galantis. Los artistas interpretan este tema y hacen varios guiños sonoros, como la mítica sintonía del videojuego.

Asimismo, 'We are Born to Play' viene acompañada de un videoclip en el personas reales entran en el universo de Super Mario Bros e interactúan con elementos audiovisuales del videojuego, haciendo así un paralelismo de lo que ofrecerán las atracciones.