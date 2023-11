Chenoa revela el nombre y la portada de su nueva canción, 'Bailar contigo'

Lo anunció en el programa de Europa FM que dirige, 'Tómatelo menos en serio', y abrió todas las bocas del plató con la noticia: Chenoa regresaba con fuerza a la música tras cuatro años sin lanzamientos. Apunta qué día sale su próximo single y cómo surgió la canción.

Este jueves, la recién estrenada presentadora de televisión, que ha debutado en el medio con la nueva edición del programa musical Operación Triunfo, publicó en su cuenta de X (más conocida como Twitter) la portada de su nuevo sencillo y su nombre, Bailar contigo: "Mi Aldea!!! 👋🏼❤️ Lo prometido es deuda!!!🙏☝🏼😝 Por fín os puedo enseñar la portada de mi NUEVO SINGLE que se llama ( como bien habéis acertado en la encuesta 🤣🤣👏👏) ... "Bailar contigo" !!!! 🙌🙌 🪩🕺💃 Qué os parece? 😊😊 Os leo. 🙋🏻‍♀️🤓🧐 #QuéIlusión #TicTac", escribía la presentadora y cantante.

En su perfil de Instagram, la intérprete de Cuando tú vas daba a elegir entre varios estilos musicales a sus seguidores, a los que daba la opción de votar entre los géneros de música disco, balada, rock o versión.

Cuando dio la exclusiva en el bar de Tómatelo, la cantante ya desveló algunos detalles de los sonidos que podremos escuchar: "Este verano como no tenía vacaciones, porque no he tenido nada, he dicho 'venga, me meto en el estudio', así que me fui con todo el calor y single marchosillo", ha detallado. "A los chenoístas les hacía falta y me lo estaban pidiendo a gritos".

Así que, teniendo en cuenta la estética de la portada, el propio nombre del single y ese ritmo "marchosillo" revelado por la propia Chenoa, todo indica que con lo que nos encontraremos próximamente será con un tema disco con el que movernos en la pista de baile.

La canción saldrá a finales de mes, pero aún no hay una fecha exacta concretada.

Falta muy poco para escuchar la nueva ilusión con la que la cantante se muestra llena de entusiasmo. ¡Qué ganas!