Chiara Oliver revela el tracklist de 'no fue real': todas las canciones del disco
Después de anunciar la fecha de estreno de su próximo disco, Chiara Oliver puso a la venta las entradas para sus primeros shows en España. Ahora, la artista revela un pedacito más de su universo sonoro.
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Chiara Oliver ha ido avanzando paso a paso para posicionarse como una joven promesa dentro de la música en España y su nuevo disco nada fue real es la próxima prueba de fuego.
Puzzle, no fue real y margaritas han sido los primeros adelantos, pero solo tendremos que esperar hasta el 8 de mayo para escuchar su proyecto al completo.
Ahora la cantante ha querido dar un paso más revelándonos la lista de canciones del disco de una forma muy original. En un video publicado en redes podemos verla subirse a un coche y meter su disco en el reproductor, y los nombres de las canciones han ido apareciendo.
Según ella misma reveló, las primeras canciones las escribió hace un año y "ha sido uno de los procesos más bonitos" de su vida.
Si quieres ser de los primeros fans en hacerte con no fue real, ya está disponible en preventa en la página web oficial de Chiara Oliver.
Tracklist de 'no fue real'
- me puse a escribir
- puzzle
- margaritas
- parte de mí
- no fue real
- lo siento x ser yo
- una más
- es mejor así
- me & my girls
- calle luna
- un minuto +
- si te tuviera aquí
- 2+2=5
Fechas del 'no fue real tour'
- 23 abril — Dublín, Irlanda — The Button Factory
- 24 abril — Londres, Reino Unido — Scala
- 25 abril — París, Francia — Pan Piper
- 30 septiembre — CDMX, México — Foro Indie Rocks
- 3 octubre — Buenos Aires, Argentina — Teatro Vorterix
- 27 noviembre — Madrid, España — Palacio Vistalegre
- 28 noviembre — Barcelona, España — Sant Jordi Club
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