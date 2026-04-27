Chiara Oliver revela el tracklist de 'no fue real': todas las canciones del disco

Chiara Oliver antes de actuar en un concierto | Instagram: @chiaraoliver

Chiara Oliver ha ido avanzando paso a paso para posicionarse como una joven promesa dentro de la música en España y su nuevo disco nada fue real es la próxima prueba de fuego.

Puzzle, no fue real y margaritas han sido los primeros adelantos, pero solo tendremos que esperar hasta el 8 de mayo para escuchar su proyecto al completo.

Ahora la cantante ha querido dar un paso más revelándonos la lista de canciones del disco de una forma muy original. En un video publicado en redes podemos verla subirse a un coche y meter su disco en el reproductor, y los nombres de las canciones han ido apareciendo.

Según ella misma reveló, las primeras canciones las escribió hace un año y "ha sido uno de los procesos más bonitos" de su vida.

Si quieres ser de los primeros fans en hacerte con no fue real, ya está disponible en preventa en la página web oficial de Chiara Oliver.

Tracklist de 'no fue real'

me puse a escribir

puzzle

margaritas

parte de mí

no fue real

lo siento x ser yo

una más

es mejor así

me & my girls

calle luna

un minuto +

si te tuviera aquí

2+2=5

Fechas del 'no fue real tour'