Venta general de entradas para los conciertos de Chiara Oliver en Madrid y Barcelona: precios y cómo acceder

Chiara Oliver tiene todo preparado para el lanzamiento de su primer disco, no fue real, que verá la luz el 8 de mayo. Y para celebrarlo la artista se enfrenta a su primera gira internacional.

La menorquina anunció primero sus conciertos fuera de nuestras fronteras, en Dublín, Londres, París y ahora añade un show en Buenos Aires. Pero dio la sorpresa al anunciar sus espectáculos más ambiciosos hasta la fecha: en el Palacio Vistalegre de Madrid el 27 de noviembre y en el Sant Jordi Club de Barcelona el 28 de noviembre.

De estos primeros conciertos anunciados en España este 2026 se pueden adquirir las entradas este miércoles 15 de abril, después de una preventa de éxito.

Precio de las entradas para ver a Chiara Oliver

Este miércoles 15 de abril a partir de las 13:00 horas se podrá acceder a la venta general de entradas de los concierto de Chiara Oliver en Madrid y Barcelona.

El acceso a la venta es a través de la página oficial de la artista. Desde la web se selecciona el concierto al que se desea asistir, que derivará a la página de la compra para seleccionar el tipo de entradas y continuar con la transacción.

Precio de las entradas

Gracias a la preventa ya conocemos los precios oficiales de las entradas para ver a Chiara Oliver en Madrid y Barcelona: