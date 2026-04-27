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Karol G anuncia tres nuevos conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona: fechas, precios y cómo comprar las entradas

Tras arrasar en la primera preventa, Karol G ha decidido extender su estancia en España con tres nuevos conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona. Apunta las nuevas fechas.

Cuánto cuestan las entradas de Karol G: los precios oficiales de los conciertos

Guía rápida para comprar entradas de Karol G en España antes de que se agoten

Karol G en Coachella 2026
Karol G en Coachella 2026 | Kevin Mazur / Getty Images para Coachella

Europa FM

Madrid27/04/2026 11:29

¡Karol Gexpande en España su Viajando por el mundo tropitour!

La artista ha añadido por sorpresa nuevos conciertos en España en junio de 2027 y, a los tres que había anunciado, suma ahora otros tres. Así, tendrá por ahora, un total de seis paradas en nuestro país.

  • Jueves 3 de junio de 2027 - Barcelona – Estadi Olímpic
  • Viernes, 4 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic - NUEVA FECHA
  • Jueves, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja
  • Viernes, 12 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja - NUEVA FECHA
  • Jueves, 24 de junio de 2027 - – Madrid – Riyadh Air Metropolitano
  • Viernes, 25 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVA FECHA

El anuncio se ha producido en plena primera preventa de las entradas de los conciertos, y dado este movimiento no se descarta que lance nuevas fechas próximamente.

Cómo comprar entradas para los nuevos conciertos de Karol G

Para conseguir entradas para los nuevos conciertos de Karol G tienes las mismas oportunidades que con el resto de concierto: a través de las preventas y de la venta general.

Precios oficiales

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:

  • 200 Copas Pit - 285,50 euros
  • Golden Circle - 161,00 euros
  • Pista General - 127,00 euros
  • PL1 Grada - 161,00 euros
  • PL2 Grada - 138,00 euros
  • PL3 Grada - 104,00 euros
  • PL4 Grada - 93,00 euros
  • PL4 Accesibilidad - 93,00 euros
  • PL5 Grada - 81,50 euros
  • PL6 Grada - 70,50 euros

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Precios VIP

  • VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€
  • VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€
  • VIP 3 – "tropicoqueta" VIP package 654,00€
  • VIP 4 – "verano rosa" VIP package 416,00€
  • VIP 5 – "latina forever" VIP package 416,00€
  • VIP 6 – "milagros" VIP package 336,50€
  • VIP 7 – "unica" VIP package 325,00€

Precios platinum

  • Madrid: desde 139.00 € hasta 476.00 €
  • Sevilla: desde 119.00 € hasta 449.00 €
  • Barcelona: desde 99.00 € hasta 449.00 €