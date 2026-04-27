Karol G anuncia tres nuevos conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona: fechas, precios y cómo comprar las entradas

¡Karol Gexpande en España su Viajando por el mundo tropitour!

La artista ha añadido por sorpresa nuevos conciertos en España en junio de 2027 y, a los tres que había anunciado, suma ahora otros tres. Así, tendrá por ahora, un total de seis paradas en nuestro país.

Jueves 3 de junio de 2027 - Barcelona – Estadi Olímpic

Viernes, 4 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic - NUEVA FECHA

Jueves, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja

Viernes, 12 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja - NUEVA FECHA

Jueves, 24 de junio de 2027 - – Madrid – Riyadh Air Metropolitano

Viernes, 25 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVA FECHA

El anuncio se ha producido en plena primera preventa de las entradas de los conciertos, y dado este movimiento no se descarta que lance nuevas fechas próximamente.

Cómo comprar entradas para los nuevos conciertos de Karol G

Para conseguir entradas para los nuevos conciertos de Karol G tienes las mismas oportunidades que con el resto de concierto: a través de las preventas y de la venta general.

Lunes, 27 de abril a partir del anuncio de los conciertos - preventa de la artista (para los registrados con anterioridad)

Miércoles, 29 de abril a partir de las 10:00 horas - preventa Live Nation para usuarios registrados

Jueves, 30 de abril a partir de las 10:00 horas - venta general en LiveNation y Ticketmaster.

Precios oficiales

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 euros

Golden Circle - 161,00 euros

Pista General - 127,00 euros

PL1 Grada - 161,00 euros

PL2 Grada - 138,00 euros

PL3 Grada - 104,00 euros

PL4 Grada - 93,00 euros

PL4 Accesibilidad - 93,00 euros

PL5 Grada - 81,50 euros

PL6 Grada - 70,50 euros

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Precios VIP

VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€

VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€

VIP 3 – "tropicoqueta" VIP package 654,00€

VIP 4 – "verano rosa" VIP package 416,00€

VIP 5 – "latina forever" VIP package 416,00€

VIP 6 – "milagros" VIP package 336,50€

VIP 7 – "unica" VIP package 325,00€

Precios platinum