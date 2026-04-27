Karol G anuncia tres nuevos conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona: fechas, precios y cómo comprar las entradas
Tras arrasar en la primera preventa, Karol G ha decidido extender su estancia en España con tres nuevos conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona. Apunta las nuevas fechas.
Cuánto cuestan las entradas de Karol G: los precios oficiales de los conciertos
Guía rápida para comprar entradas de Karol G en España antes de que se agoten
¡Karol Gexpande en España su Viajando por el mundo tropitour!
La artista ha añadido por sorpresa nuevos conciertos en España en junio de 2027 y, a los tres que había anunciado, suma ahora otros tres. Así, tendrá por ahora, un total de seis paradas en nuestro país.
- Jueves 3 de junio de 2027 - Barcelona – Estadi Olímpic
- Viernes, 4 de junio de 2027 – Barcelona – Estadi Olímpic - NUEVA FECHA
- Jueves, 11 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja
- Viernes, 12 de junio de 2027 – Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja - NUEVA FECHA
- Jueves, 24 de junio de 2027 - – Madrid – Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 25 de junio de 2027 – Madrid – Riyadh Air Metropolitano - NUEVA FECHA
El anuncio se ha producido en plena primera preventa de las entradas de los conciertos, y dado este movimiento no se descarta que lance nuevas fechas próximamente.
Cómo comprar entradas para los nuevos conciertos de Karol G
Para conseguir entradas para los nuevos conciertos de Karol G tienes las mismas oportunidades que con el resto de concierto: a través de las preventas y de la venta general.
- Lunes, 27 de abril a partir del anuncio de los conciertos - preventa de la artista (para los registrados con anterioridad)
- Miércoles, 29 de abril a partir de las 10:00 horas - preventa Live Nation para usuarios registrados
- Jueves, 30 de abril a partir de las 10:00 horas - venta general en LiveNation y Ticketmaster.
Precios oficiales
Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:
- 200 Copas Pit - 285,50 euros
- Golden Circle - 161,00 euros
- Pista General - 127,00 euros
- PL1 Grada - 161,00 euros
- PL2 Grada - 138,00 euros
- PL3 Grada - 104,00 euros
- PL4 Grada - 93,00 euros
- PL4 Accesibilidad - 93,00 euros
- PL5 Grada - 81,50 euros
- PL6 Grada - 70,50 euros
Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".
Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".
Precios VIP
- VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€
- VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€
- VIP 3 – "tropicoqueta" VIP package 654,00€
- VIP 4 – "verano rosa" VIP package 416,00€
- VIP 5 – "latina forever" VIP package 416,00€
- VIP 6 – "milagros" VIP package 336,50€
- VIP 7 – "unica" VIP package 325,00€
Precios platinum
- Madrid: desde 139.00 € hasta 476.00 €
- Sevilla: desde 119.00 € hasta 449.00 €
- Barcelona: desde 99.00 € hasta 449.00 €