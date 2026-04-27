Última hora entradas Karol G, en directo: a qué hora empieza la preventa, los precios oficiales y las fechas de los conciertos
Karol G aterriza en España en junio de 2027 con VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR, su gira mundial que pasará por Sevilla, Barcelona y Madrid. La artista colombiana anunció las fechas de la gira tras arrasar como cabeza de cartel del Coachella y este lunes 27 de abril abre la preventa de entradas para fans que quieran sumarse a la gira. Sigue al minuto en Europa FM todos los detalles, desde a qué hora empieza a cómo transcurre y dónde comprar las entradas.
Cuánto cuestan las entradas de Karol G: los precios oficiales de los conciertos
Guía rápida para comprar entradas de Karol G en España antes de que se agoten