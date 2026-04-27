Cuánto cuestan las entradas de Karol G: los precios de los conciertos de Madrid, Sevilla y Barcelona
Karol G ha anunciado una esperada nueva gira de conciertos para 2026 y 2027 llamada Viajando por el Mundo Tropitour, y reserva para España fechas en tres ciudades. Te contamos todo sobre los precios de las entradas para ver a La Bichota en directo.
Karol G está lista para volver de gira tras el éxito de Mañana Será Bonito World Tour (2023-2024), que cerró con cuatro conciertos en el Santiago Bernabéu de Madrid. Y en 2027, la colombiana volverá a España con su nueva giraViajando por el Mundo Tropitour (2026-2027), que cuenta con tres paradas en el país:
- Jueves, 3 de junio de 2027 – Barcelona, – Estadi Olímpic
- Viernes, 11 de junio de 2027 – Sevilla, – Estadio Olímpico La Cartuja
- Jueves, 24 de junio de 2027 – Madrid, – Riyadh Air Metropolitano
Aunque hay que esperar más de un año para estos conciertos, los interesados en asistir a los shows de La Bichota tienen que estar muy atentos a cómo conseguir entradas:
Preventa y venta general
La preventa de entradas de Karol G comienza el lunes 27 de abril a las 10:00 horas, mientras la venta general empezará el jueves 30 de abril a las 10:00 horas en Livenation.es y Ticketmaster.
Cabe destacar que la gira tiene un componente benéfico, pues una parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas se destinará a la Fundación Con Cora, fundada por Karol G en 2022. "Se dedica a empoderar a mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas", informa Live Nation.
Precios oficiales
Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:
- 200 Copas Pit - 285,50 euros
- Golden Circle - 161,00 euros
- Pista General - 127,00 euros
- PL1 Grada - 161,00 euros
- PL2 Grada - 138,00 euros
- PL3 Grada - 104,00 euros
- PL4 Grada - 93,00 euros
- PL4 Accesibilidad - 93,00 euros
- PL5 Grada - 81,50 euros
- PL6 Grada - 70,50 euros
Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".
¿Y las entradas VIP?
Aún no se conocen los precios de Karol G para las entradas VIP de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Todos los detalles sobre estas localidades estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril a las 10:00 horas, justo cuando empiece la preventa exclusiva de la artista.
Habrá entradas Platinum
Así describe Live Nation esta modalidad de entradas, aquellas que varían de precio en función de la demanda del momento: "Es un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".