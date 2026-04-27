Cuánto cuestan las entradas de Karol G: los precios de los conciertos de Madrid, Sevilla y Barcelona

Karol G está lista para volver de gira tras el éxito de Mañana Será Bonito World Tour (2023-2024), que cerró con cuatro conciertos en el Santiago Bernabéu de Madrid. Y en 2027, la colombiana volverá a España con su nueva giraViajando por el Mundo Tropitour (2026-2027), que cuenta con tres paradas en el país:

Jueves, 3 de junio de 2027 – Barcelona , – Estadi Olímpic

, – Estadi Olímpic Viernes, 11 de junio de 2027 – Sevilla , – Estadio Olímpico La Cartuja

, – Estadio Olímpico La Cartuja Jueves, 24 de junio de 2027 – Madrid, – Riyadh Air Metropolitano

Aunque hay que esperar más de un año para estos conciertos, los interesados en asistir a los shows de La Bichota tienen que estar muy atentos a cómo conseguir entradas:

Preventa y venta general

La preventa de entradas de Karol G comienza el lunes 27 de abril a las 10:00 horas, mientras la venta general empezará el jueves 30 de abril a las 10:00 horas en Livenation.es y Ticketmaster.

Cabe destacar que la gira tiene un componente benéfico, pues una parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas se destinará a la Fundación Con Cora, fundada por Karol G en 2022. "Se dedica a empoderar a mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas", informa Live Nation.

Precios oficiales

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €. Esta es la lista completa de costes, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 euros

Golden Circle - 161,00 euros

Pista General - 127,00 euros

PL1 Grada - 161,00 euros

PL2 Grada - 138,00 euros

PL3 Grada - 104,00 euros

PL4 Grada - 93,00 euros

PL4 Accesibilidad - 93,00 euros

PL5 Grada - 81,50 euros

PL6 Grada - 70,50 euros

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 euros mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 euros por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

¿Y las entradas VIP?

Aún no se conocen los precios de Karol G para las entradas VIP de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Todos los detalles sobre estas localidades estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril a las 10:00 horas, justo cuando empiece la preventa exclusiva de la artista.

Habrá entradas Platinum

Así describe Live Nation esta modalidad de entradas, aquellas que varían de precio en función de la demanda del momento: "Es un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".