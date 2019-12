Christina Aguilera: ¿pérdida de popularidad o mano negra?

Christina Aguilera ha sido otra de las niñas prodigio que la televisión ha catapultado a la fama, pero ha pasado del estrellato a la desaparición en cuestión de pocos años. Algunos culpabilizan a sus problemas personales, mientras que otros apuntan a una mano negra en la industria. Así que hoy vamos a intentar descifrarlo.

De muy pequeña, la dura infancia que vivió por culpa de un padre violento, la empujó directamente hacia el mundo de la música. Después de alguna aparición en programas de televisión de manera esporádica, Christina se unió al Mickey Mouse Club, junto a Britney Spears y Justin Timberlake. Esas apariciones en la televisión en Estados Unidos, catapultaron a Christina a la fama a nivel nacional, convirtiéndose en otra de los jóvenes prodigios de la década de los 90.

En 1999, Christina Aguilera empieza su carrera en solitario lanzando su álbum homónimo. En él, dos singles consiguieron el número uno en Estados Unidos y la cantante se llevó su primer Grammy a la mejor cantante revelación. Pero no fue hasta la llegada en 2002 de Stripped, que la cantante no mostró su auténtica faceta. Canciones como 'Beautiful' o 'Fighter', la lanzaron directamente a la estratosfera de la fama internacional, en la que resonaba el eco del apodo “la nueva princesa del pop”.

En 2006, llegó Back To Basics. Con este cuarto álbum de estudio la cantante volvió a meterse a la crítica en el bolsillo, que lo catalogaron con cinco estrellas en la mayoría de sitios web. La imagen de la cantante cambió de nuevo, siendo la reencarnación de algunas estrellas del Hollywood de principios de siglo. Fue entonces cuando, por primera vez, Christina Aguilera realizó una gira mundial, llevando sus shows fuera de los Estados Unidos. Y no es de extrañar, ya que Back To Basics incluía uno de los himnos de la cantante, ‘Hurts’.

Christina Aguilera decidió que había llegado el momento de innovar (aún más) en su carrera, así que en 2009, llegó Bionic. El sonido muy personal de este trabajo, no acabó de convencer a todo el mundo, ya que se convirtió en el álbum menos vendido de la cantante. Al fracaso de este álbum se sumó que la película que ella misma protagonizó en 2010, Burlesque, pasó sin pena ni gloria, dejando una buena interpretación de la cantante, pero una película que seguramente no quede en el recuerdo de la gente.

Su sexto álbum, Lotus, se lanzó en 2012. Con el precedente del éxito de Christina junto a Maroon 5 con el tema 'Moves Like Jagger', no era de esperar que la crítica recibiera con agrado el disco. Aunque el álbum no trajo consigo ningún sencillo reconocido internacionalmente, durante la presentación del trabajo, se desveló uno de los grandes hits de la cantante: su colaboración con Pitbull en 'Feel This Moment'. Justo al año siguiente, su sello discográfico, RCA Records, no quiso publicar su siguiente álbum de estudio, con lo que la cantante se centró en su participación en la edición norteamericana de La Voz, programa que dejó después de 6 temporadas, al asegurar que el formato había dejado de buscar la mejor voz y que solo buscaban el momento televisivo.

La ansiedad y los malos momentos vividos por las discusiones con su expareja, así como las peleas con su sello discográfico hicieron mella en la cantante, que cambió brutalmente su aspecto físico entre 2013 y 2017. Esto hizo que la gente se cebara con ella a través de las redes sociales, aumentando aún más la presión hacia la cantante, que se alejó del mundo discográfico durante un par de años.

Christina Aguilera en 2018 a la izquierda, y en 2013 a la derecha / Getty

¿A qué se debe el mal rollito con su discográfica?

Algunos medios norteamericanos aseguran que la cantante es demasiado exigente con ellos: le gusta controlar hasta el último detalle, y si algo no le gusta… ¡lo dice en público! Según la discográfica, ella no se ha centrado en la música y se ha focalizado en “otros aspectos de su vida, como ser madre” y eso ha hecho que se alejara de la música moderna y competitiva. Además, también asegura que Christina Aguilera no entra en razón, y no deja aconsejarse para reorientar su música.

Así pues, muchos opinan que la pérdida progresiva de popularidad de Christina Aguilera, que ha pasado de tener una gran proyección internacional a quedarse en un papel secundario en la primera división del pop mundial, se debe a su falta de aciertos a la hora de componer su música, así como algunas decisiones que ha tomado en su vida. Pero, ¿y si realmente la cantante era un dolor de cabeza constante para su sello discográfico -que además había visto como la popularidad de la cantante había bajado en picado-, y ha iniciado un boicot en la sombra para acabar con su carrera musical? Teorías conspiratorias a parte, actualmente la cantante se encuentra realizando una residencia en Las Vegas y cuenta con unos cientos de millones de dólares en su banco. Nada mal…

¡Felicidades, Christina!