Pitbull, Daddy Yankee y Natti Natasha estrenan 'No lo Trates', un tema reggaetonero que versiona un antiguo clásico latino 'No me trates de engañar' , del panameño El General.

Pitbull, Daddy Yankee y Natti Natasha no quieren que los engañes en 'No lo Trates' / Youtube

Aunque es la primera vez que los vemos y escuchamos a los tres juntos, las colaboraciones entre ellos no son nada nuevo. Pitbull, Daddy Yankee y Natti Natasha acaban de estrenar el videoclip de 'No lo Trates', un tema que homenajea una de las canciones más míticas del artista panameño El General, 'No me Trates de Engañar'.

En el vídeo, dirigido por Andrew Sandler, vemos a los artistas hacer de las suyas en un local donde todos bailan y disfrutan de la música. "El vídeo del tema más caliente con los más calientes ya está listo", escribió Natti Natasha en su cuenta de Instagram.