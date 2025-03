Las cinco canciones nominadas a Mejor canción original en los Premios Oscar 2025

Los amantes de la música tienen una cita con Hollywood en la noche de los Premios Oscar. La Academia de Cine premia también la Mejor canción original y la Mejor banda sonora, y en la primera categoría compiten en esta ocasión cinco temas interpretados por conocidos artistas.

Elton John podría llevarse este domingo su tercera estatuilla dorada por su canción para la película documental Elton John: Never Too Late, aunque los compositores con más probabilidades de ganar son el matrimonio francés compuesto por Camille y Clément Ducol, ya que la pareja firma las dos canciones de la película Emilia Pérez que han sido nominadas. Los otros títulos nominados pertenece a las cintas Las vidas de Sing Sing y Seis Triple Ocho.

'El mal', de 'Emilia Pérez'

Zoe Saldaña interpreta junto a española Karla Sofía Gascón este rap cargado de significado. El mal es una crítica mordaz a la corrupción y la impunidad que prevalecen en diversas esferas del poder. Su letra habla de un mundo donde los líderes políticos y figuras de autoridad abusan de su poder para beneficio personal, sin importarles las consecuencias para la sociedad.

Miren al químico, químico

Que lo nombraron ministro de algo

El químico

Él hace poco mandó a matar a su socio y familia

A chingar

¿Y qué hicieron con esos cadáveres?

Á-Á-Á-Ácido

'Mi camino', de 'Emilia Pérez'

La otra canción nominada de la película Emilia Pérez es Mi camino, que interpreta la cantante Selena Gomez. La actriz y cantante da vida en la película a Jessi del Monte, la esposa de El Manitas (Karla Sofía Gascón). En este tema habla de sí misma y de su historia, a la que ha tenido que enfrentarse con valentía, reivindicación, su identidad y aceptando cada parte de sí misma.

Quiero quererme a mí misma

Querer, sí, mi vida

Querer, sí, lo que siento

Quiero quererme a mí misma

Quererme así, toda

Quererme así como soy

'Never Too Late', de 'Elton John: Never Too Late'

Elton John opta a su tercer premio Oscar con Never Too Late, una canción reflexiva sobre la importancia de vivir la vida al máximo y de no arrepentirse de las decisiones tomadas. Es un mensaje esperanzador y lleno de optimismo que lanza el cantante de 77 años y que sirve como broche de oro del documental Elton John: Never Too Late. La canción suena durante los títulos de crédito.

Don't you know, you're never too old

You're never too old to hold somebody

Don't you know, you're never too old

You're never too old to hold somebody

You're never too old to hold somebody

'Like a Bird', de 'Las vidas de Sing Sing'

Abraham Alexander y Adrian Quesada firman Like A Bird, una canción que habla del arte como herramienta de rehabilitación. La composición se inspira en el deseo de libertad, el tema central de la película que cuenta la historia real de Divine G, un hombre que fue encarcelado por un crimen que no cometió.

La imagen de un ave enjaulada refleja la lucha de los humanos por encontrar su propósito, contó su compositor Abraham Alexander, para el que este simbolismo se convierte en un poderoso recordatorio de cómo, a menudo, las personas son privadas de sus sueños y aspiraciones.

I'll give you my word

I try, try, try

Fly like a bird, fly, fly, fly

Give you my word

Try, try, try

Fly like a bird, fly, fly, fly

'The Journey', de 'Seis Triple Ocho'

The Journey forma parte de la banda sonora de Seis Triple Ocho y, aunque la compositora es Diane Warren, quien la interpreta es la cantante estadounidense H.E.R. Su voz cautivó a la autora nada más escucharla y aseguró que "es del nivel de Whitney".

La letra de la canción recuerda que cada lucha es una oportunidad para crecer y que el viaje y las experiencias vividas son lo que realmente importa. Es una oda a la resiliencia y la perseverancia frente a los desafíos de la vida. Aunque pueda parecer que el mundo se ha vuelto en contra, es posible seguir adelante y superar las adversidades.

It's the journey

It's the getting there to where you're going to

Going through hell, but still, you're gonna make it through

It's the fire that they can't put out inside

It's a hell of a ride

Mejor banda sonora

Además de la lista de canciones nominadas, la música estará presente en la ceremonia de los Premios Oscar gracias a la categoría Mejor banda sonora original. Como era de esperar, en esta categoría también se cuela la película Emilia Pérez, la más nominada con 13 candidaturas.