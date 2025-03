El homenaje a James Bond, la canción de 'Wicked' y más: las actuaciones musicales de la gala de los Oscar

Ariana Grande y Cynthia Erivo llevaron la emoción al Teatro Dolby de Los Ángeles en la noche de los Premios Oscar 2025. Las dos actrices abrieron la ceremonia con una vibrante interpretación de Defying Gravity, la canción de la película Wicked. Su número es ya historia de Hollywood.

La noche del triunfo de Anora, la película Sean Baker que se ha llegado a comparar con Pretty Woman, fue también una noche para rendir homenaje a una de las grandes figuras de la música de Hollywood. Queen Latifah interpretó el tema Ease on Down the Road del productor, compositor y arreglista musical Quincy Jones, fallecido el 3 de noviembre de 2024. Su nombre se escribió en mayúsculas durante la ceremonia en la que Oprah Winfrey y Whoopi Goldberg se sumaron a este tributo dedicándole unas bonitas palabras “Quincy era el amor en forma humana”, dijo la presentadora.

Y homenaje también recibió el agente secreto más importante de la historia del cine: James Bond. Algunos de los temas más conocidos de sus películas sonaron en la ceremonia gracias a LISA, Doja Cat o Raye. Un espectacular show que se encargó de presentar Halle Berry, una de las chicas Bond por excelencia, y que contó con una coreografía de la actriz Margaret Qualley (Érase una vez... en Hollywood y La sustancia), que ya suena como nueva chica Bond.

Ariana Grande y Cynthia Erivo - Defying Gravity

Queen Latifah - Ease on Down the Road

El baile de apertura de Margaret Qualley

LISA - Live and Let Die (Wings) - Vive y deja morir (1973)

Doja Cat - Diamonds Are Forever - Diamonds are forever (1971)

Raye - Skyfall (Adele) - Skyfall (2022)

Por qué no sonaron en directo de las canciones nominadas al Oscar

La música en directo de los Oscar 2025 no fue la música habitual de una gala de Hollywood. No sonaron las canciones nominadas en la categoría de Mejor canción original, como ha ocurrido históricamente en la ceremonia.

Los motivos esgrimidos por la Academia han sido el respeto y la concienciación en torno a la catástrofe que han supuesto los grandes incendios de Los Ángeles, que han arrasado con miles de hectáreas de la periferia angelina. "Nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por su compasión y apoyo durante las últimas semanas. Nuestros pensamientos permanecen con aquellos que fueron afectados por los recientes incendios forestales en el área de Los Ángeles", indicaron el director ejecutivo y la presidenta de la Academia, Bill Kramer y Janet Yang, en la carta en la que lo exponían.

"Los Premios Oscar de este año celebrarán el trabajo que nos une como comunidad cinematográfica mundial y reconocerán a quienes lucharon tan valientemente contra los incendios forestales", explicaron acerca de los homenajes que recibieron durante la gala los bomberos del condado, que ya han sido reconocidos por diversos artistas en el concierto FireAid.

"Honraremos a Los Ángeles como la ciudad de los sueños, mostrando su belleza y resistencia, así como su papel como faro para cineastas y visionarios creativos durante más de un siglo", dijeron en el comunicado distribuido antes de la ceremonia: "Este año, la presentación en la categoría de Mejor Canción Original se alejará de las actuaciones en vivo para centrarse en los compositores. Celebraremos su arte a través de las reflexiones personales de aquellos que traen esas canciones a la vida. Esto permitirá que se descubran las historias y la inspiración que hay tras ellas".