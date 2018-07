Coldplay actuará en Barcelona en mayo de 2016

A Head Full Of Dreams es el séptimo álbum de Coldplay presentado por su vibrante single Adventure of a Lifetime. Ahora la banda británica anuncia las fechas de la gira A Head Full Of Dream Tour, que pasará por Latinoamérica y Europa e incluirá conciertos en 20 estadios de 14 países diferentes.

Se trata de la primera gira de la banda desde Mylo Xyloto Tour, que se realizó entre 2011 y 2012 y reunió a más de 3 millones de personas en los cinco continentes. Con esta gira, Coldplay volverá a nuestro país el jueves 26 y el viernes 27 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona.

El álbum A Head Full Of Dreams saldrá a la venta el 4 de diciembre y es la emocionante continuación del conmovedor Ghost Stories, publicado en 2014 y con el que consiguieron posicionarse, por sexta vez consecutiva, en el primer puesto de las listas de venta de todo el mundo.

La banda decidió no realizar gira con Ghost Stories para meterse de nuevo en el estudio a grabar A Head Full Of Dreams. En palabras de Chris Martin: "Creo que no hacer la gira de Ghost Stories fue una de las mejores decisiones que hemos tomado, ya que nos dio la oportunidad de centrar nuestra energía en el estudio y reactivar el deseo de todos de recorrer el mundo con nuestra música. A Head Full Of Dreams es un álbum concebido para tocarse en vivo. Y estamos deseando hacerlo."

Las entradas para el concierto de Barcelona de A Head Full Of Dreams Tour de Coldplay saldrán a la venta general el próximo viernes 27 de noviembre.

Las fechas confirmadas del tour son las siguientes:

Jueves 31 de marzo - Estadio Único de La Plata, Buenos Aires, ARGENTINA

Domingo 3 de abril - Estadio Nacional, Santiago, CHILE

Martes 5 de abril - Estadio Nacional, Lima, PERÚ

Jueves 7 de abril - Allianz Parque, Sao Paulo, BRASIL

Domingo 10 de abril - Maracaná, Río de Janeiro, BRASIL

Miércoles 13 de abril - Estadio El Campin, Bogotá, COLOMBIA

Sábado 16 de abril - Foro Sol, México, MÉXICO

Martes 24 de mayo - Stade Charles-Ehrmann, Niza, FRANCIA

Jueves 26 de mayo - Estadi Olimpic, Barcelona, ESPAÑA

Viernes 27 de mayo - Estadi Olimpic, Barcelona, ESPAÑA

Miércoles 1 de junio - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, ALEMANIA

Sábado 4 de junio - Etihad Stadium, Manchester, REINO UNIDO

Martes 7 de junio - Hampden Park, Glasgow, REINO UNIDO

Sábado 11 de junio - Stadion Letzigrund, Zúrich, SUIZA

Jueves 16 de junio - Wembley Stadium, Londres, REINO UNIDO

Sábado 18 de junio - Wembley Stadium, Londres, REINO UNIDO

Jueves 23 de junio - ArenA, Ámsterdam, HOLANDA

Miércoles 29 de junio - Olympiastadion, Berlín, ALEMANIA

Viernes 1 de julio - Volksparkstadion, Hamburgo, ALEMANIA

Domingo 3 de julio - Friends Arena, Estocolmo, SUECIA

Martes 5 de julio - Telia Parken, Copenhague, DINAMARCA