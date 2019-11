Coldplay estrena 'Daddy' y 'Champion Of The World' y condiciona su gira a un fuerte compromiso ecológico

AVANCE DE 'EVERYDAY LIFE'

Coldplay acaba de presentar dos canciones nuevas, 'Daddy' y 'Champion Of The World', que irán incluidas en su álbum Everyday Life que verá la luz el próximo viernes 22 de noviembre. Además, la banda ha explicado en una entrevista que no saldrá de gira con este disco "hasta que sea ecológicamente sostenible".