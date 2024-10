Coldplay pone fecha al final de la banda

Cada movimiento de Coldplay provoca fuertes terremotos en la industria musical y la emoción de sus acólitos. Sin embargo, la última gran noticia relacionada con la banda es, sin duda, aquella que a sus fans nunca les gustaría escuchar: el final de Coldplay.

La banda británica continúa con Music of the Spheres Tour, la gran gira mundial que acaba de terminar su tramo europeo, al tiempo que prepara el terreno para el lanzamiento de Moon Music, su nuevo álbum y el décimo en la trayectoria del grupo, el próximo 4 de octubre.

Un gran hito para una de las formaciones más relevantes en la historia del pop rock que, a pesar de su importancia, parece vaticinar el ocaso de uno de los últimos grandes iconos musicales a nivel mundial.

Tal y como ha explicado Chris Martin durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, el final de Coldplay parece estar más que planificado. "Sólo vamos a hacer doce álbumes propiamente dichos y eso es real. Sí, lo prometo", ha indicado, desvelando que solo les quedarían dos álbumes nuevos tras la publicación de Moon Music.

El británico, además, ha querido explicar cuáles son los motivos que han llevado a la banda a tomar esta drástica decisión. "Menos es más y para algunos de nuestros críticos, ¡menos sería aún más! Es muy importante que tengamos ese límite. Sólo hay siete Harry Potter. Sólo hay doce álbumes y medio de los Beatles, más o menos lo mismo para Bob Marley, así que todos nuestros héroes".

Una limitación consciente que, por otro lado, permite al propio Chris Martin y a Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, mantener un nivel de exigencia acorde a su trayectoria. "Además, tener ese límite significa que el control de calidad es tan alto ahora mismo que es casi imposible que una canción lo consiga, lo cual es genial. Así que donde podríamos estar de brazos cruzados, estamos intentando mejorar. Sólo habrá otros dos álbumes propiamente dichos". De hecho, hay quienes han intentado poner fecha a este final de Coldplay alrededor de los inicios de la próxima década.

En cuanto a estos nuevos proyectos venideros, el compositor explicó cuáles eran los planes de la banda y el material del que disponen actualmente para la consecución de estas ideas. “Tenemos una cosa más, un musical. Es el álbum número 11, pero quizá tenga que salir después del álbum 12 por el tiempo que se tarda en animar los musicales. Nuestro último single está en este álbum, y se llama All My Love. Tenemos el tema musical y luego un álbum que se llama 'Coldplay', que es el último”, indicó a NME.

Sin embargo, no hay que temer ante la posibilidad del retiro total de Coldplay, pues el propio Martin ha especificado que la decisión de no crear nueva música no implica que no se pueda disfrutar de los autores de Yellow. “Eso no significa que no vayamos a hacer una gira o que no vayamos a terminar algunos recopilatorios, "outtakes" o lo que sea. Sólo significa que la historia principal está contada (...) o que Liam Gallagher acaba de hacer con 'Definitely Maybe' reavivando ese álbum. Llegaremos a un punto en el que será divertido no reeditar, sino recordar el material anterior y disfrutarlo de nuevo haciendo cosas específicas de esos periodos”.