Chris Martin revela la fecha de lanzamiento de 'Moon Music', el próximo disco de Coldplay

Aún no han termiando su gira mundial Music of the Spheres World Tour, pero los chicos de Coldplay ya tienen la mente en su próximo disco.

A principios de año, la banda reveló el título de su décimo álbum de estudio, Moon Music, muy en la sintonía del concepto de su último proyecto.

El grupo británico ha acudido a una reunión de fans orgainzada por ColdplayXtra en Seattle, Estados Unidos, en la que Chris Martin, el vocalista de la banda, ha revelado la fecha de lanzamiento Moon Music: mayo de 2024.

Pese a que Coldplay lleva una década haciendo música, los fans están espectantes con este nuevo trabajo, y es que los intérpretes de Sky Full Of Stars son uno de los grupos que más fanáticos mueve a nivel mundial.

¿Vendrá acompañado de un tour tan espectacular como en el que se encuentran inmersos ahora? Será cuestión de tiempo averiguarlo, pues Music of the Spheres World Tour se prolongará hasta verano de 2024 .