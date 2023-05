Coldplay rinde homenaje a Tina Turner por segunda vez en Barcelona tocando ‘What’s love got to do with it’ junto a un fan

Coldplay rinde homenaje a Tina Turner por segunda noche consecutiva tocando ‘What’s love got to do with it’ al piano con un fan // GETTY IMAGES

MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR

En su primer conciero en Barcelona, Coldplay vivió casi en directo el anuncio de la muerte de la reina del rock, Tina Turner.

Tras conocer esta triste noticia, la banda de Chris Martin no dudó un segundo en dedicar el show a la artista y homenajearle cantando dos de sus canciones: Proud Mary y Rolling on the River, esta última acompañados del grupo flamenco Gipsy Kings.

En su segunda noche en Barcelona, los británicos han vuelto a rendir homenaje a Tina, en esta ocasión tocando al piano su canción What’s love got to do with it junto a un fan.

El Estadi Olímpic Lluís Companys se ha llenado de luces, —creando un ambiente íntimo pese a haber 50.000 mil personas—, mientras Chris y la banda interpretaban uno de los grandes éxitos de la carrera de la rockera acompañados de un seguidor, algo muy común en la banda, que ama subir a sus fans al escenario.

Sin duda los shows de Coldplay en Barcelona pasarán a la historia como algunos de los grandes conciertos del Music of the Spheres Tour.